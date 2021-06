Kenya. Quando tendere una mano significa rialzarsi e poter guardare avanti

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Una famiglia in grave difficoltà torna a sorridere grazie all’aiuto fornito dal Sostegno a Distanza

La vita in Kenya sa essere molto dura. Lo sa bene la mamma della piccola Flora di 8 anni che si è ritrovata da sola a crescere tre figli.

La fame e la disperazione l’hanno portata a commettere un grave errore, quello di rubare del cibo, così per lei si sono aperte le porte della prigione e la prospettiva di un futuro sempre più nero.

Durante la detenzione però la giovane donna ha seguito un breve corso di cucina dove ha imparato a cucinare due piatti tipici della tradizione keniota: chapati e mangasi. E così una volta scontata la sua pena, per dare a lei una dignità, oltre che poter guadagnare qualcosa per sostenere i suoi figli, gli operatori di Ai.Bi. le hanno teso una mano, un piccolo aiuto per farle credere ancora in sé stessa. La donna è stata aiutata a mettere su un tipico negozietto lungo la strada, vicino casa, per cucinare e vendere chapati e mangasi, semplici cibi kenyoti, molto richiesti. Ai.Bi. ha provveduto ad acquistare il necessario per l’avvio di questa attività.

Flora, che è una delle bambine sostenute a distanza, ci racconta che è davvero molto contenta del nuovo lavoro della mamma, ha capito che Ai.Bi. grazie al Sostegno a Distanza, non si è preso cura solo di lei ma anche della sua mamma.

Ai.Bi. è presente in Kenya dal 2008 con sede a Nairobi. Le attività di Adozione e Sostegno a Distanza sono rivolte alla tutela e protezione dei bambini in grave difficoltà familiare, in particolare in 3 istituti e 2 scuole frequentate dai bambini delle baraccopoli di Nairobi e i minori delle comunità Masai.

La Sancare Preparatory School opera dal 2012 per garantire un’istruzione di qualità e senza discriminazione a oltre 900 bambini poveri che vivono nella baraccopoli di Mathare, a Huruma, uno dei quartieri più difficili a nord est di Nairobi a causa della povertà e della criminalità diffusa. Grazie al Sostegno a Distanza, dal 2015 Ai.Bi. supporta la scuola contribuendo a migliore l’offerta scolastica, formando gli insegnanti, garantendo agli alunni che la frequentano un ambiente adeguato all’apprendimento, assistenza medica e almeno un pasto completo al giorno. Le famiglie, in molti casi mamme sole con più figli, non hanno un reddito fisso e la loro sopravvivenza dipende esclusivamente da lavori occasionali e mal pagati. La Sancare Preparatory School rappresenta un punto di riferimento e sostegno per l’intera famiglia.

Diventa anche tu un sostenitore della scuola Sancare Preparatory School, puoi fare la differenza per questi ragazzi che non hanno una rete familiare in grado di sostenerli e proteggerli nel passaggio dall’infanzia all’età adulta. Inoltre potrai seguire e accompagnare ogni giorno la vita, i progressi e le difficoltà dei 112 bambini in difficoltà familiare che frequentano la scuola; grazie a report mensili infatti sarai costantemente aggiornato sui progressi raggiunti e le difficoltà affrontate.

Attiva un Sostegno a Distanza, bastano 25 euro al mese.