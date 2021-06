Kenya. Storie di famiglie al limite: la vita dei bambini e dei ragazzi del Kwetu Home of Peace durante le vacanze scolastiche

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

La possibilità di trascorrere un tempo in famiglia dovrebbe essere per tutti i minori un momento di serenità e condivisione ma non lo è per tutti. I sostenitori a distanza, con affetto e dedizione, supportano i bambini donando loro la speranza

Ai.Bi. è presente in Kenya dal 2008 con sede a Nairobi. Le attività di Adozione e Sostegno a Distanza sono rivolte alla tutela e protezione dei bambini in grave difficoltà familiare, in particolare in 3 istituti e 2 scuole frequentate dai bambini delle baraccopoli di Nairobi e i minori delle comunità Masai.

Grazie al Sostegno a Distanza, dal 2009 Ai.Bi. supporta il centro Kwetu Home of Peace garantendo ai 160 bambini e adolescenti accolti, tra gli 8 e i 17 anni, la possibilità di frequentare la scuola, giocare con i coetanei e acquisire sempre maggior fiducia in sé stessi, nelle loro capacità e nella relazione con gli altri. A ciascun minore viene garantito un accompagnamento legale e sociale personalizzato volto a favorire, quando possibile, un graduale ricongiungimento con i familiari, intervenendo sulle cause che hanno portato all’abbandono o alla fuga da casa. Il Centro è stato fondato nel 1993 per assistere i minori che vivono nelle strade di Nairobi in grave stato di vulnerabilità, facilmente reclutati dalla criminalità e vittime di sfruttamento, che vengono accompagnati in un percorso di riabilitazione e, quando possibile, di reinserimento in famiglia.

Lavorare con i bambini di strada non è mai semplice, prima di tutto perché la riabilitazione è una scelta personale di ciascun minore che decide autonomamente di voler far parte del programma del Kwetu, in secondo luogo perché le ricadute in strada, per fuggire dai problemi e dalle difficoltà della vita, rappresentano spesso una soluzione così semplice da rimanere un’attrazione molto forte per i primi anni del percorso riabilitativo. Infine, il reintegro di questi bambini nelle famiglie biologiche non é facile perché la maggior parte di loro proviene da situazioni vulnerabili ed estremamente povere.

La pandemia da Covid-19 é stato un momento delicato e fragile per molti ragazzi che hanno dovuto passare con la loro famiglia un periodo molto lungo a causa della chiusura delle scuole. Proprio per questo si preferisce scegliere scuole che offrano il convitto così che il bambino o il ragazzo passi il minor tempo possibile a casa. Durante il mese di maggio, ad esempio, ci sono state le vacanze scolastiche e il lavoro degli assistenti sociali è raddoppiato proprio per il suddetto motivo. È necessario un monitoraggio costante, sia telefonico che di persona, per assicurarsi che i minori non abbiamo ricadute, che stiano bene e che non debbano affrontare situazioni famigliari al di fuori della loro capacità di comprensione. La maggior parte di loro ha bisogno di molto sostegno ed é sempre toccante vedere affrontare situazioni che non dovrebbero nemmeno esistere per una persona così giovane.

Joseph non ha più una casa perché la baracca dei suoi genitori è stata demolita e ora vive con la sorella, una diciottenne sposata. Altri ragazzi non hanno nemmeno un posto da poter chiamare casa, ma ripari temporanei nella speranza di poter studiare, crescere e diventare autonomi e indipendenti. Ad ogni visita lo staff del Kwetu porta ai minori e alle loro famiglie un cesto di alimenti; in Kenya questo gesto di buona educazione è considerato un obbligo, per Joseph e altri suoi compagni in Kwetu è una necessità per la sopravvivenza.

Diventa anche tu un sostenitore del centro di accoglienza Kwetu Home of Peace, puoi fare la differenza per questi ragazzi che non hanno una rete familiare in grado di sostenerli e proteggerli nel passaggio dall’infanzia all’età adulta. Inoltre potrai seguire e accompagnare ogni giorno la vita, i progressi e le difficoltà dei 160 bambini accolti, grazie a report mensili infatti sarai costantemente aggiornato sui progressi raggiunti e le difficoltà affrontate.

Attiva un Sostegno a Distanza, bastano 25 euro al mese.