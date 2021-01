Kenya. Una famiglia di sangue e una famiglia a distanza: un regalo di Natale speciale per Dennis e la sua famiglia

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Grazie all’ Adozione a Distanza, Dennis, accolto dal Vijiji Home of Light, può sperare di tornare a vivere con la sua nonna, riscoprendo il calore di una famiglia

L’ ADOZIONE A DISTANZA di Amici dei Bambini è un rapporto personalizzato ed esclusivo con un bambino in grave difficoltà familiare. A sostenere quel bambino sarà un unico e solo sostenitore che avrà la possibilità di comunicare direttamente con lui, ricevere foto e aggiornamenti periodici sul suo percorso di crescita e, qualora lo desideri, andarlo ad incontrare nel suo Paese. Potrà così nascere un’autentica grande storia di amore con un “figlio lontano”. L’Adozione a Distanza richiede un impegno mensile di 50 euro per garantire al bambino “adottato” tutto ciò che necessita per la sua crescita (istruzione, vitto, assistenza medica, gioco, vestiario).

In Kenya dal 2007 il Vijiji Home of Light è un tetto di speranza per 40 bambini orfani, abbandonati, cresciuti in contesti familiari difficili e bambine vittime di mutilazioni genitali. Al fine di garantire una struttura più ospitale ed accogliente, nel 2015 il centro si è trasferito a Isinya, zona rurale in terra Masai. Ai.Bi. supporta il Centro promuovendo il reinserimento in famiglia d’origine o allargata dei minori accolti e assicurando migliori condizioni di vita: un ambiente protetto, un’alimentazione adeguata, l’accesso all’acqua potabile, cure e controlli medici periodici, la possibilità di frequentare la scuola e di poter giocare in un ambiente sicuro come la ludoteca e l’area giochi all’allestita all’esterno del centro.

Dennis ha 6 anni e da 2 è stato accolto del centro Vijiji causa dei problemi di alcolismo della madre che avevano costretto la polizia del Paese a sottrarle il bambino. Il 2020 è stato un duro anno per il piccolo perché ha perso la mamma, deceduta, lasciandolo orfano. Grazie al programma di Ai.Bi. in Kenya, siamo riusciti a ricongiungere il bambino alla nonna materna, unica tutrice del minore. La donna è estremamente forte, una lavoratrice che non si è lasciata demoralizzare dalle difficoltà della vita; ha un pezzettino di terra di proprietà dove ha costruito una casetta e ha messo in piedi un piccolo ristorante investendo tutti i suoi averi.

Grazie all’Adozione a Distanza, Dennis può inoltre contare sul supporto del suo sostenitore che, seppur da lontano, si prende cura di lui. Lo scorso Natale ha fatto una donazione che gli ha permesso di ricevere qualche regalino tanto desiderato e un aiuto importante all’investimento fatto dalla nonna. Gli operatori di Ai.Bi. sono andati a trovare Dennis nella sua scuola, dando così occasione all’assistente sociale di poter avere un colloquio con le maestre e di verificare come si trova il bambino nell’ambiente scolastico, consegnandogli i regali da parte del suo sostenitore: vestiti, stivali per la pioggia, scarpe da ginnastica e libri. La nonna ha accompagnato lo staff di Ai.Bi. alla scuola frequentata dal nipote e successivamente al suo chiosco che è stato migliorato con tavoli, sedie, tovaglie e una fornitura alimentare ingente. Tutto questo le permetterà di aumentare i clienti e di conseguenza i suoi guadagni. Il Programma di Adozione a Distanza garantisce sostenibilità e benessere alla famiglia di Dennis e permetterà un giorno alla nonna di prendersi cura di lui in modo adeguato.

Fai anche tu come il sostenitore di Dennis. Attiva un’Adozione a Distanza e accompagna un bambino verso l’abbraccio della sua famiglia.