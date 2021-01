Kenya. Vi raccontiamo la nostra vita in istituto!

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Grazie al Sostegno a Distanza, i bambini accolti dallo Shelter Children’s Home sono impegnati in tantissime attività, ricevendo cure e protezione in un ambiente sano e sereno

Il Sostegno a Distanza di Amici dei Bambini è una partecipazione diretta alle attività progettuali rivolte ai minori in difficoltà familiare, ospiti di una comunità di accoglienza. Il sostegno contribuisce a migliorare le loro condizioni di vita, assicurando alimentazione adeguata, visite mediche specialistiche, attività socio–educative, corsi di formazione professionale, percorsi d’inserimento lavorativo per gli adolescenti e tutto ciò che si rende necessario per far sì che i minori ospiti delle comunità sostenute da Ai.Bi. possano crescere, per quanto possibile, serenamente, come se fossero i “nostri” figli. Il Sostegno a Distanza richiede un impegno mensile di 25 euro ed è finalizzato ai progetti in corso in uno dei Paesi esteri in cui Ai.Bi. opera.

Il centro Shelter Children’s Home si trova nella località nella Contea di Kajiado, terra Masai, a circa 35 Km da Nairobi, e accoglie fino a 138 bambini orfani o abbandonati e bambine che hanno subito mutilazioni genitali o salvate da matrimoni precoci. Grazie al Sostegno a Distanza, dal 2012 Ai.Bi. supporta il centro affinché i minori accolti possano vivere in un ambiente protetto, frequentare la scuola, ricevere assistenza medica e essere accompagnati in un percorso di riavvicinamento alle famiglie di origine. I più grandi, partecipano alla coltivazione di un appezzamento di terreno di proprietà del centro, affidata a famiglie contadine della zona. La produzione di ortaggi e frutta, a uso interno e per la vendita nel mercato locale, rappresenta la principale fonte di sostentamento del centro. Negli anni Ai.Bi. ha sostenuto la ristrutturazione della sala mensa e l’allestimento di una cucina più funzionale.

Dopo tanti mesi trascorsi ad impegnarsi aspettando la riapertura delle scuola, i bambini e i ragazzi accolti dallo Shelter ora hanno solo voglia di dedicarsi ad attività ricreative o artistiche. In queste ultime settimane hanno prodotto innumerevoli tappetini, prodotti con le perline, ma anche raccolto quello che avevano piantato mesi fa nella parte di orto a loro dedicata. Hanno raccolto i piselli, li hanno puliti, fatti seccare e hanno trebbiato gli scarti poi dati alle mucche. Anche il miele è stato raccolto: quest’anno sono ben 50 i litri di miele puro e non trattato, una vera prelibatezza per il palato!

Al centro Shelter non ci si annoia mai, ci sono tantissime attività da fare per tutti i gusti; grazie al Sostegno a Distanza, i bambini vengono supportati in ciascuna di esse e ricevono cure e protezione in un ambiente sano e sereno. Dona anche tu una vita dignitosa ai minori ospitati presso i Centri di accoglienza in Kenya. Attiva un Sostegno a Distanza.