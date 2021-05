“Mamma per la vita”: grazie al vostro aiuto le mamme scoprono la loro forza

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Ottimo successo per la diretta Instagram con Rossella Migliaccio e Valentina Bresciani per spiegare il progetto Fame di mamma e come vengono usati i fondi raccolti

Dove vanno i soldi donati aderendo al progetto Mamma per la vita? Cosa fa la cooperativa sociale AIBC, nel concreto, per aiutare le mamme in situazioni di fragilità? A queste e tante altre domande ha risposto Valentina Bresciani, responsabile delle strutture di accoglienza AIBC, nella diretta Instagram di mercoledì 12 maggio di Rossella Migliaccio, imprenditrice, influencer e testimonial d’eccezione della campagna di raccolta fondi lanciata da Ai.Bi. per la Festa della Mamma 2021.

Mamma per la vita: un aiuto concreto per le mamme in difficoltà e i loro bambini

“Sui social parliamo tanto di solidarietà femminile ed è molto bello divulgare questo tipo di messaggio, ma penso che altrettanto importante sia fare delle cose concretare per aiutare altre donne e mamme in difficoltà”. È questa la convinzione dalla quale è partita Rossella Migliaccio per abbracciare con entusiasmo la causa di Ai. Bi. e spendersi in prima persona per dare più visibilità possibile al progetto Mamma per la vita.

Una convinzione alla quale ha indirettamente risposto Valentina Bresciani durante la diretta Instagram: “Conta molto chi hai intorno a te e molte volte le nostre mamme sono da sole. Noi le aiutiamo a trovare un’alternativa per spezzare la catena che le ha portate in comunità”. L’obiettivo primario è quello di fornire un supporto alle mamme nella loro quotidianità, aiutandole a riscoprirsi prima di tutto nel loro essere donne per poter, di conseguenza, trovare la serenità e la forza per prendersi cura dei loro bambini.

La diretta Instagram tassello della serie di iniziative di Mamma per la vita

Anche la diretta Instagram si è iscritta all’interno delle tante iniziative pensate per sostenere il progetto “Fame di Mamma”, la campagna di raccolta fondi di Amici dei Bambini e la cooperativa AIBC per sostenere i Centri Servizi alla Famiglia “Pan di Zucchero” attivi sul territorio italiano e ben 12 comunità d’accoglienza: comunità e appartamenti di semi e alta autonomia per mamme in situazione di fragilità insieme ai loro figli, case di accoglienza per adolescenti e minori stranieri non accompagnati e la Family House, un’eccellenza nel campo dell’accoglienza.

Più nello specifico, l’obiettivo di Mamma per la Vita è raccogliere fondi per l’acquisto di un pulmino, necessario alla Family House per proseguire al meglio nella sua opera di sostegno alle mamme in situazione di fragilità accolte insieme ai loro bambini.

L’iniziativa non termina con la festa della mamma, ma proseguirà per tutto il mese di maggio. Chiunque può dare il suo aiuto concreto trovi acquistando le t-shirt, le tazze e le shopping bag con il disegno appositamente pensato per l’occasione e in vendita unicamente sul sito della Fondazione Ai.Bi.