Marocco. Ma che freddo fa in questa povertà? Aiuta Nada a costruire il suo domani

Una stanza non basta a contenere i sogni di una ragazza di 14 anni. Con un’Adozione a Distanza potrà continuare a crescere, studiare e costruirsi un futuro libero dalle ferite del passato
Nada ha solo 14 anni, ma porta già sulle spalle un vissuto che pesa come un macigno. È una ragazza riservata e osservatrice, cresciuta tra le difficoltà di una famiglia fragile. I genitori si sono separati tempo fa e da allora è la madre, donna delle pulizie, a occuparsi di tutto. Insieme hanno vissuto a lungo in una stanza unica: di giorno cucina, di notte camera da letto. Uno spazio angusto, insufficiente affinché Nada non smettesse di coltivare un minimo di speranza nel futuro. Perché a volte anche la più strenua volontà non basta a scaldare l’atmosfera di una casa troppo angusta per immaginare un domani diverso.
La scelta dolorosa di una madre
Anche perché la storia di Nada è segnata dal dolore, oltre che dalla povertà: i due fratelli maggiori sono in carcere. Nonostante questo, Nada non li giudica, anzi spera che un giorno possano cambiare strada. Di fronte alla povertà e all’impossibilità di garantire un futuro migliore, la madre ha preso una decisione dolorosa ma necessaria: l’ha affidata a un centro che potesse offrirle sicurezza, istruzione e speranza.
Attraverso l’adozione a distanza puoi accompagnarla in questo percorso, donandole stabilità e fiducia. Con il tuo sostegno, Nada potrà continuare a crescere, studiare e costruirsi un futuro libero dalle ferite del passato. Aiutala a credere che un domani diverso è possibile.
Che cosa significa attivare un’Adozione a Distanza?
Adottare a distanza Nada è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà familiare. Con 50 euro al mese potrai garantire a Nada la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Potrai ricevere la foto del minore e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarlo a trovare. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Nada ti sta già aspettando! Quella che vedi in copertina non è la foto reale di Nada. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno. Infatti, a differenza di altre associazioni, con Ai.Bi. sarai solo tu, ed esclusivamente tu, ad adottare a distanza Nada, accompagnandola, giorno dopo giorno, verso il suo futuro.