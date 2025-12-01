Marocco. Bilal, un sorriso che resiste

Dalle difficoltà familiari a un nuovo inizio nell’orfanotrofio: il percorso di riscatto reso possibile dal centro Akkari e dal sostegno a distanza
Bilal ha 10 anni, frequenta la quinta elementare ed è entrato al centro Akkari a settembre, in seguito a gravi difficoltà familiari. La sua famiglia vive infatti una situazione complessa: i genitori sono separati, il padre lavora come guardiano notturno delle automobili e la madre sta affrontando una dura battaglia contro il cancro.
Dentro il centro Akkari
Fin dal suo arrivo si è adattato con naturalezza alla vita del centro, trovando rapidamente il proprio posto tra gli altri bambini. L’ambiente sereno e accogliente della struttura gli ha permesso di sentirsi parte di una comunità, condividendo giochi, pasti e attività educative che scandiscono la quotidianità del centro.
Bilal è un ragazzo socievole, vivace e curioso. Ama parlare, ridere e confrontarsi con chi gli sta accanto. Il calcio è la sua grande passione: gioca quasi ogni giorno e quei momenti di corsa e divertimento gli permettono di liberarsi dalle preoccupazioni e ritrovare leggerezza.
Molto forte è anche il legame che ha instaurato con gli educatori. Con loro si sente ascoltato e rispettato: racconta la sua giornata, fa domande, cerca consigli. La loro presenza stabile e affettuosa rappresenta per lui un punto di riferimento fondamentale, capace di infondergli fiducia e sicurezza.
Verso un futuro più sereno
Anche a scuola Bilal dà il massimo. Pur dovendo affrontare le inevitabili difficoltà legate alla situazione familiare, mantiene alta la motivazione e l’impegno. Gli incoraggiamenti degli educatori e il sostegno dei compagni lo aiutano a progredire, alimentando la sua determinazione a costruire un futuro migliore.
Oggi, grazie al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio, Bilal vive il centro come un luogo di protezione, gioia e speranza. Qui trova la forza per crescere e guardare avanti con coraggio, coltivando il desiderio di offrire un domani più sereno a sé stesso e alla propria famiglia.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Marocco?
Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 400 minori accolti negli orfanotrofi Akkari e APA, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.