Marocco. Un giorno nella foresta di Harhoura: natura e sorrisi per i bambini del Centro Akkari

Grazie al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”, i piccoli ospiti del centro hanno vissuto un’esperienza di scoperta, gioco e amicizia immersi nel verde
I bambini del Centro Akkari di Rabat, durante il mese di ottobre, hanno vissuto una giornata indimenticabile immersi nella natura, grazie alla gita organizzata nella splendida foresta di Harhoura. L’iniziativa, parte delle attività educative e ricreative del centro, è stata resa possibile grazie al sostegno del progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio”, che da anni contribuisce al benessere e alla crescita dei più piccoli.
Si parte…
Fin dalle prime ore del mattino si respirava entusiasmo: con gli zaini in spalla e i volti illuminati dal sorriso, i bambini sono partiti cantando verso la costa, felici di vivere un momento di evasione lontano dalla routine quotidiana. Arrivati sul posto, sono stati accolti da un ambiente rigoglioso, profumato di pini e accompagnato dal suono del mare. Gli educatori avevano preparato un ricco programma: giochi di gruppo, passeggiate ecologiche, picnic all’ombra degli alberi e laboratori dedicati al rispetto dell’ambiente.
Vivere insieme e imparare il rispetto per la natura
L’atmosfera era gioiosa e fraterna. Tra risate, sfide sportive e momenti di condivisione, i piccoli partecipanti hanno rafforzato i legami di amicizia e imparato il valore della cooperazione. “Questi momenti a contatto con la natura sono fondamentali per lo sviluppo dei bambini – ha spiegato uno dei responsabili del centro –. Offrono loro la possibilità di scoprire nuovi ambienti, imparare il rispetto per la natura e vivere insieme nella convivialità”.
La giornata si è conclusa con canti, abbracci e la promessa di tornare presto. La gita a Harhoura resterà nei cuori di tutti come un’esperienza di gioia, scoperta e crescita, simbolo dell’impegno costante del Centro Akkari nel promuovere il benessere e la serenità dei suoi bambini.
Come partecipare al progetto “Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio” in Marocco?
Se vuoi aiutare le bambine e i bambini degli orfanotrofi o in grave difficoltà familiare a costruirsi un futuro puoi aderire al progetto Sostieni a distanza i bambini di un orfanotrofio. Potrai ricevere periodiche notizie e informazioni su di loro e sui loro progressi.
Con meno di un euro al giorno puoi garantire ai 400 minori accolti negli orfanotrofi Akkari e APA, pasti regolari, medicine, la possibilità di andare a scuola e una vita un po’ più simile a quella di “tutti gli altri” bambini del mondo.
Per richiedere informazioni sull’Adozione a Distanza clicca qui.
E ricorda: come ogni donazione, anche le Adozioni a Distanza di Ai.Bi. godono delle seguenti agevolazioni fiscali.