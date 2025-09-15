Marocco.“Vorrei rendere orgogliosa mia madre”: la storia di Hicham 

Con il supporto del progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio”, Hicham, 13 anni, ha trovato protezione, amicizia e il desiderio di costruire un futuro migliore
Hicham ha 13 anni e vive presso un Centro di Accoglienza per Minori in Marocco.
La storia di Hicham
I genitori di Hicham si sono separati diversi anni fa e da allora è la madre a occuparsi dei figli, lavorando instancabilmente per garantire loro il necessario. Di giorno si dedica alle pulizie domestiche, mentre la sera lavora nei caffè, lavando piatti per guadagnare qualcosa in più. Un sacrificio che non passa inosservato agli occhi del ragazzo, che la considera il suo più grande esempio di coraggio e perseveranza.
Il ricordo della madre
L’ingresso al centro è stato per Hicham una svolta importante: un luogo sicuro, protetto, dove sentirsi accolto. Qui ha trovato educatori attenti e coetanei con cui condividere momenti di studio e di svago, una vera e propria “seconda famiglia”. Oggi frequenta il primo anno della scuola media, ha costruito nuove amicizie e sta imparando a vivere la quotidianità con maggiore serenità.
Nonostante il sorriso che mostra agli altri, il pensiero di Hicham corre spesso alla madre. Si chiede se stia bene, se riesca a riposare o a mangiare a sufficienza. Il desiderio di poterla aiutare lo spinge a impegnarsi negli studi, coltivando il sogno di un futuro migliore in cui possa ricambiare i sacrifici che lei ha fatto per lui.
Un’infanzia serena
Grazie al progetto Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio, Hicham ha potuto vivere un’infanzia più serena, imparando il valore della solidarietà e dell’impegno. Le opportunità ricevute gli hanno insegnato che, anche nei momenti più difficili, non bisogna smettere di credere nei propri sogni.
Il suo desiderio più grande resta quello di crescere, studiare e un giorno rendere orgogliosa la donna che considera il suo faro: sua madre.
