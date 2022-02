Marocco. Othmane, finalmente ha ritrovato il sorriso: “Grazie Adozione a Distanza!”

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Othmane è un bambino di 11 anni proveniente da una famiglia estremamente povera del Marocco.

Il papà del bimbo è scappato di casa, lasciando sola la mamma a prendersi cura di Othmane e dei suoi fratelli.

La famiglia abita in un’unica stanza, in una casa condivisa. Non passa giorno nè notte, in cui dalle camere vicine i bambini non sentano giungere urla e schiamazzi. I piccoli si tappano forte le orecchie per non sentirli. Per non sentire la violenza che li circonda, le urla degli alcolizzati che spesso picchiano le loro mogli.

Il 2021 è stato particolarmente duro per la madre di Othmane. Per mantenere i figli, lavorava come donne delle pulizie a chiamata, ma a causa della pandemia, del perdurare dei contagi e delle varie misure restrittive predisposte per limitarli, il lavoro è calato considerevolmente…sempre meno chiamate… sempre meno soldi…

La difficile condizione economica in cui si è ritrovata l’ha portata alla decisione di iscrivere Othmane all’orfanotrofio APA, partner di Ai.Bi. in Marocco. Era questo l’unico modo per dare al bimbo la possibilità di vivere un’infanzia migliore, in un luogo dove potesse trascorrere le sue giornate seguito da persone che avessero a cuore il suo benessere e il suo sviluppo. Circondato da altri bambini della sua età, con cui trascorrere il tempo libero, mangiando regolarmente pasti sani e riposando in un letto caldo, in una stanza in cui poter dormire serenamente, lontano dalla violenza.

Marocco. Un’Adozione a Distanza per i piccoli ospiti dell’orfanotrofio APA

Da quando si trova in orfanotrofio, Othmane ha ritrovato finalmente il sorriso!

Dorme sereno, studia bene ed ha un buon rapporto con i suoi compagni con cui ride sempre!

Grazie al prezioso aiuto del progetto di Adozione a Distanza di Ai.Bi., Othmane e i suoi compagni, non solo hanno la possibilità di studiare, essere accuditi, gustare pasti sani e regolari ogni giorno, ma hanno anche la possibilità di essere stimolati, partecipando a tante attività alle quali altrimenti non avrebbero accesso: come i laboratori di decoupage, di arti plastiche, o svolgendo attività sportive…

Aiutaci anche tu a prenderci cura dei piccoli ospiti dell’orfanotrofio APA. Attiva un’Adozione a Distanza. Con 25 euro al mese, meno di un caffè al giorno, puoi farlo!

Maggiori informazioni QUI

Adotta a distanza un orfanotrofio