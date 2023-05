Marocco. Visite ai patrimoni culturali, laboratori artistici, giardinaggio e giochi all’aperto

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Per i minori degli orfanotrofi APA e della Maison d’Enfants Akkari, la formazione si accompagna a momenti di svago. Il progetto “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio in Marocco”, testimonia così quanto sia importante e utile apprendere divertendosi

Alla Maison d’Enfants Akkari è stata programmata, per la gioia dei bambini, la visita presso il mausoleo di Mohammed V.

La visita al mausoleo

Si tratta della tomba reale situata a Rabat, che ospita le tombe del re Mohammed V e dei suoi figli, il principe Moulay Abdallah e il re Hassan II. Caratterizzato dalla sua classica architettura marocchina, con mosaici in ceramica curati nei minimi particolari, il legno e l’oro, dal 2012 è stato iscritto – come altri siti della capitale marocchina – nella lista del patrimonio mondiale dell’UNESCO come bene culturale.

Il mausoleo si trova nello stesso sito della Torre di Hassan, un minareto storico, rimasto incompiuto per via della morte del Sultano che aveva desiderato la costruzione sua e della moschea tutto intorno, di cui ora sono rimasti solo tanti pilastri.

È proprio lì che sono andati in gita i bambini dell’Akkari, accompagnati dai loro educatori, a scoprire il fascino e la bellezza di questo posto suggestivo, frutto del lavoro di oltre 400 artigiani marocchini. La visita è stata guidata, per permettere ai bambini di apprendere il più possibile sul luogo, e tante domande sono state riservate anche agli educatori.

Dopo la visita, è giunto anche il momento delle foto di rito, con le guardie a cavallo che si trovano all’ingresso del sito e che tanto hanno affascinato, per la loro grandezza e con i loro costumi colorati, i piccoli.

Arti plastiche

L’insegnante di arti plastiche del centro Akkari ha proposto un nuovo laboratorio, il cui obiettivo era di lavorare con le foglie degli alberi per creare dei bei disegni.

I bambini si sono impegnati molto, hanno maneggiato con cura le foglie come spiegato dall’insegnante per fare attenzione a non spezzarle. Le hanno disposte sui fogli per creare delle composizioni di loro scelta e una volta trovata la posizione perfetta, le hanno incollate per fissarle alla superficie di base.

Alla fine del laboratorio, i bambini hanno realizzato dei bellissimi disegni che hanno poi incorniciato con una lastra di vetro per conservarli a lungo.

Una sessione di giardinaggio

Con l’arrivo del Ramadan, l’attesa del tramonto è sempre lunga. In questi momenti gli educatori del centro APA organizzano diverse attività per i bambini, tra le quali anche un laboratorio di giardinaggio, in cui i bambini e i ragazzi hanno avuto il compito di prendersi cura delle piante del giardino.

I minori erano pronti e felici di fare tutto il necessario e ascoltavano i consigli dell’educatrice che li osservava da lontano mentre lavoravano e annaffiavano ogni pianta. A ogni occasione chiedevano i nomi e le tecniche di cura delle piante per arricchire le loro conoscenze.

Attività libera all’aria aperta

In un’altra occasione, l’APA ha organizzato per un gruppo di bambini e bambine di età compresa tra i 9 e i 10 anni un’uscita in giardino per divertirsi giocando a palla all’aria aperta. Questa attività è piaciuta alla maggior parte dei bambini del centro, che si sono goduti la mattinata all’insegna della libertà e del divertimento.

A fine della mattinata, i bambini hanno chiesto all’educatore di concedere loro ancora un po’ di tempo per giocare prima di passare al ripasso e al sostegno scolastico. L’educatore ha concesso loro ancora un po’ di tempo a patto che poi si sarebbero dovuti concentrare per svolgere i compiti.

Un’Adozione a Distanza per i bambini degli orfanotrofi in Marocco

Queste storie di formazione e svago e di possibilità offerte ai minori del Marocco grazie alle attività garantite dagli orfanotrofi sono possibili anche grazie all’impegno di tutti coloro che, da lontano, decidono di dare il proprio contributo per garantire ai minori la possibilità di un presente migliore, che dia speranza anche per il futuro. Scegliere di aderire al progetto di Ai.Bi. “Adotta a distanza i bambini di un orfanotrofio in Marocco” significa tutto ciò, e può essere fatto da chiunque, a partire da 0,83 centesimi al giorno.