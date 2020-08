Mascherine per bambini e ragazzi: cosa prevedono le linee guida dell’OMS e il dilemma del 14 settembre

Consigliate dai 12 anni in su. Dai sei agli 11 solo in territori con maggiore diffusione di contagio ma non è specificato se bambini e ragazzi debbano indossare le mascherine anche a scuola

Mascherine sì, mascherine no. Per il ritorno a scuola di bambini e ragazzi in emergenza Coronavirus, il prossimo 14 settembre, in Italia è aperto il dibattito sui dispositivi di protezione individuali. Ma che cosa dice al proposito l’OMS – Organizzazione mondiale della sanità? L’ente sovranazionale ha da poco rilasciato delle nuove linee guida per il contenimento del contagio che prevedono che le mascherine siano indossata da tutti i bambini da 12 anni di età in su. Secondo l’OMS è ancora poco chiaro il meccanismo di trasmissione del virus da parte dei minori, tuttavia l’organizzazione ha citato diverse prove per cui gli adolescenti siano tanto infettivi quanto gli adulti.

Mascherine per bambini e ragazzi: cosa dice l’OMS

Se, tuttavia, la mascherina è consigliata per i minori dai 12 anni, quali sono le indicazioni per quelli di età ancora inferiore? Per i bimbi dai sei agli 11 anni l’OMS consiglia di valutare, per decidere se indossare o meno la mascherina, quanto sia diffuso nel territorio di residenza degli stessi il contagio e quanto questi interagiscano con categorie a rischio, come anziani o persone con patologie.

Più fortunati sono i bimbi sotto i cinque anni: per loro niente mascherina. In attesa del tanto sospirato vaccino. In generale, nelle linee guida OMS non è stato specificato se bambini e ragazzi debbano indossare le mascherine anche a scuola. “Nessun Paese può cavarsela fino a quando non avremo un vaccino contro il Covid-19. Sarà uno strumento vitale e speriamo di averne uno il prima possibile. Ma non c’e’ alcuna garanzia che avremo un vaccino e anche se lo dovessimo avere, non porrà fine da solo alla pandemia”, ha però dichiarato il direttore generale dell’OMS stessa, Tedros Adhanom Ghebreyesus.