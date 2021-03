Scuola. Maturità e medie: è arrivato il tempo di pensare agli esami

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Con la pubblicazione dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, si delineano gli aspetti dei prossimi esami di stato 2021 per le scuole secondarie di primo e secondo grado.

Le grandi manovre in vista del prossimo esame di maturità e di fine ciclo della primaria di primo grado sono cominciate. Sul sito del Ministero dell’Istruzione sono state pubblicate le ordinanze sugli Esami di giugno, offrendo a studenti, famiglie e insegnanti un quadro sulle modalità di svolgimento delle prove finali per i cicli di studi di quelle che comunemente vengono chiamate “scuole medie” e “scuole superiori”.

Sostanzialmente, le linee guida ripercorrono quanto fatto l’anno scorso, tenendo conto delle difficoltà dettate dalla pandemia che ha fatto vivere ai ragazzi un ultimo anno di scuola decisamente travagliato.

Esami di stato 2021: la maturità

Riepilogando gli aspetti principali tacciati dall’ordinanza, l’esame di maturità non prevede gli scritti, ma un’unica prova orale di un’ora circa, partendo da un elaborato il cui argomento, che terrà conto delle discipline di indirizzo, verrà assegnato a ciascun ragazzo entro il 30 di aprile. Per consegnarlo lo studente avrà tempo fino al 31 di maggio e potrà contare sull’aiuto di un docente di riferimento.

Le materie proprie di ciascun indirizzo sono state pubblicate in concomitanza con l’ordinanza: per il liceo classico ci sono Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca, per lo scientifico Matematica e Fisica, per il linguistico Lingua e cultura straniera 1 e Lingua e cultura straniera 3. Quindi, Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane, Discipline pittoriche per il Liceo artistico indirizzo arti figurative Grafico-pittorico, Economia aziendale per l’Istituto tecnico settore economico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing.

Sul sito del Ministero è possibile consultare l’elenco di tutte le materie per ogni indirizzo di studi.

L’inizio dell’esame è fissato per il 16 di giugno e procederà con un massimo di 5 candidati per giorno, rispettando, naturalmente, tutte le disposizioni in termini di sicurezza e distanziamento.

La discussione orale assegnerà agli studenti fino a un massimo di 40 punti. Gli altri 60 dipendono dal curriculum: fino a 18 per la classe terza, 20 per la classe quarta e 22 per l’ultimo anno.

L’ammissione non è automatica per tutti gli studenti, ma verrà decisa dal consiglio di classe in sede di scrutinio finale. Prevista una deroga per chi non ha raggiunto il monte ore previso per i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, anche in questo caso tenendo conto delle difficoltà create dalla pandemia durante tutto l’anno scolastico.

La commissione sarà interamente interno, ad esclusione del Presidente, esterno.

L’esame per le scuole medie

Per quanto riguarda gli Esami di Stato 2021 conclusivi del primo ciclo di istruzione (le ex scuole medie), l’ordinanza fissa il periodo di svolgimento, in presenza salvo disposizioni contrarie dettate dalla situazione epidemiologica, dal termine delle lezioni al 30 giugno. Anche in questo caso è prevista un’unica prova orale che partirà dalla discussione di un elaborato, il cui tema verrà assegnato dal consiglio di classe entro il 7 maggio. Il lavoro dello studente, che potrà essere realizzato in vari formati (testo, video, produzione artistica…) andrà consegnato entro il 7 giugno.