Ucraina. L’ Adozione a Distanza è nel DNA della relazione con “l’altro tuo figlio”

L’ Adozione a Distanza racconta di amicizia, affetto e riconoscenza che ritroviamo tra le righe di una fitta corrispondenza tra sostenitori e beneficiario

L’ ADOZIONE A DISTANZA di Amici dei Bambini è un rapporto personalizzato ed esclusivo con un bambino in grave difficoltà familiare. A sostenere quel bambino sarà un unico e solo sostenitore che avrà la possibilità di comunicare direttamente con lui, ricevere foto e aggiornamenti periodici sul suo percorso di crescita e, qualora lo desideri, andare ad incontrarlo nel suo Paese. Potrà così nascere un’autentica grande storia di amore con un “figlio lontano”.

E così è accaduto per Artur e i suoi sostenitori E. e P., tra i quali è nata una bellissima amicizia. Artur è un adolescente ucraino di 13 anni accolto presso l’istituto Volodarka perché la sua famiglia è in grave difficoltà. Ai.Bi. è presente in Ucraina dal 1999 e opera nel Paese tramite la Fondazione di beneficenza ucraina Drusie Ditiei Ukraina (Amici dei Bambini Ucraina), la cui sede è a Kiev. L’intervento di Adozione e Sostegno a Distanza si rivolge ai minori accolti nell’istituto Volodarka.

E. e P. hanno voluto festeggiare l’amicizia con Artur inviandogli una donazione extra grazie alla quale la referente di Ai.Bi. Ucraina ha potuto acquistare e fargli recapitare un regalo che ha suscitato in lui stupore e gioia infinita. E così si fa quando si ricevere un regalo? Artur ha prontamente scritto ai sostenitori per ringraziare e trasmettere la sua riconoscenza: Ciao, anzitutto vorrei ringraziarvi per il regalo. Era il mio sogno. (…) A me piace tanto leggere. Adesso potrò caricare e leggere qualsiasi libro interessante. Inoltre voglio studiare l’inglese. Così posso ascoltare anche lezioni in formato audio durante tempo libero. (…) A me piace tanto conoscere questo il mondo e le sue culture. Adesso durante la pandemia per il virus noi studiamo a distanza. La maggior parte del tempo io passo dalla mia zia. (…) Inoltre ho un cuginetto. Anche con lui passo il tempo libero, lo aiuto a studiare lettere e numeri. (…) Sono veramente felice di avere la possibilità di conoscere e comunicare con delle persone così buone e interessanti come voi. Con rispetto, vostro Artur

E come in tutte le amicizie che si rispettino, anche E. e P. hanno voluto far sentire ad Artur il loro affetto, rispondendo con entusiasmo alla sua lettera: Caro Artur, grazie per la tua lettera. Io e P. stiamo bene! Siamo contenti che il nostro regalo ti sia piaciuto e ti sia utile per studiare e portare avanti il tuo progetto formativo. Siamo orgogliosi di te e di come stai aiutando la tua zia. Mi raccomando cerca di studiare e non perdere troppo tempo su chat o sui social network che alle volte sono pericolose. Io conosco qualche applicazione interessante per telefono e anche siti dove si può studiare in inglese. Ti piace l’informatica e usare il computer? Se vuoi parlami dei libri che ti sono più piaciuti e delle tue letture!Un caro saluto i tuoi amici E. e P.

Anche l’altro tuo figlio ti sta aspettando per iniziare una bellissima amicizia che gli restituirà la speranza di una vita dignitosa. Non restare a guardare, attiva un’ Adozione a Distanza in Ucraina.