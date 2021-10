Ucraina. Timur, 12 anni: “Con chi aprirò il mio cuore se tu mamma non ti occupi più di me?”

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Una mamma in difficoltà che deve rimettere insieme la sua vita e un bambino che si sente abbandonato e solo. Poi gli angeli dell’orfanotrofio Volodarka. Ora Timur ha bisogno di un’Adozione a Distanza per crescere sereno

Timur è un bambino ucraino di 12 anni.

Il piccolo, dallo scorso anno, è ospite in orfanotrofio. Prima viveva con la sua mamma, ma la donna che versa in difficoltà economiche e sociali non riusciva, e tutt’ora non è in grado, di prendersi cura di lui come dovrebbe. È troppo impegnata a “sistemare la sua vita di adulto” per riuscire ad occuparsi anche di quella di suo figlio.

La donna convive con uomo, ma il loro rapporto non è chiaramente definito né buono. Timur si sente abbandonato e solo e non avendo fratelli o sorelle non sa con chi condividere i propri sentimenti.

Un’adozione a distanza per il piccolo Timur

Poi sono arrivati gli angeli dell’orfanotrofio Volodarka a prendersi cura di lui. Oggi Timur si sente accolto ed è più sereno. Frequenta la 7a classe e ha fatto amicizia abbastanza facilmente con gli altri bambini. È un bambino emotivo, che si agita facilmente quando non trova le parole giuste per esprimere i propri sentimenti ed emozioni ma anche intelligente e sensibile. Si rende conto della situazione che sta affrontando e si impegna molto nello studio, perché è convinto che questo lo aiuterà nella vita. Ama giocare a calcio, svolgere tutte le attività sportive ed è coinvolto in tutte le attività artistiche.

Timur ha già sofferto tanto. Quello di cui ora ha bisogno è di un donatore dal cuore grande che si prenda cura di lui, anche se da lontano, che lo faccia sentire importante e lo accompagni lungo il suo cammino. Con l’adozione a distanza, potrai essere tu quella persona.

Pensaci. Timur aspetta il tuo sostegno!

