Tutti i volti dell’abbandono negli appuntamenti settimanali Ai.Bi.

Nella prima settimana di maggio gli appuntamenti di Ai.Bi. e Faris approfondiscono tanti aspetti legati all’abbandono dei minori e gli interventi per capire e sconfiggere questa emergenza umanitaria

Mercoledì 3 maggio

Ai.Bi. sede di Firenze

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 15.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

FARIS – Family Relationship International School

Le responsabilità penali e civili dell’educatore che lavora in contesti residenziali

On Line

Ore: 17:00 – 20:00

Costo: 40 euro

La conoscenza delle responsabilità cui va incontro l’educatore nello svolgimento della propria attività sono fondamentali per agire con maggiore tranquillità e professionalità entro i limiti delle proprie competenze.

Per dare all’operatore le cognizioni giuridiche di base in relazione al concetto di responsabilità (civile, penale e deontologica), sia contrattuale che extracontrattuale, alle norme applicabili alla sua attività e alle conseguenze di una eventuale violazione, Faris organizza un webinar rivolto agli operatori del sociale che lavorano in contesti residenziali (ad es. comunità educative minori, mamma bambino, alloggi per l’autonomia).

Attraverso l’illustrazione del contenuto letterale e della interpretazione delle norme giuridiche applicabili, la citazione di casi pratici derivanti da sentenze ed esempi concreti, il webinar punta a migliorare la consapevolezza degli operatori verso il loro ruolo e le conseguenze della propria attività.

FARIS – Family Relationship International School

Storie in viaggio di Minori Stranieri Non Accompagnati

On Line

Ore: 21:00 – 22:30

Costo: gratuito

Un incontro gratuito per approfondire il quadro fenomenologico che accompagna i MSNA, analizzando le caratteristiche principali dei ragazzi e delle ragazze che arrivano in Italia, in base ai paesi di origine e ai viaggi che hanno dovuto affrontare.

Approfondire il quadro fenomenologico aiuterà i partecipanti a discernere eventuali future richieste di accoglienza, prendendo coscienza di cosa significhi accogliere un determinato minore piuttosto che un altro. Questo momento formativo si rivolge in primis a chi ha già partecipato al webinar “Informativo affido di minori stranieri non accompagnati” ma può essere anche utile a chi lavora nel settore dell’accoglienza.

Giovedì 4 maggio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Presentazione corso Preidoneità all’Adozione Internazionale

On Line

Ore: 19:30 – 20:30

Costo: gratuito

Un incontro gratuito per presentare il corso online Pre-Ideneità all’Adozione Internazionale “Come posso incontrare i miei nuovi genitori?”, pensato per le coppie in procinto di depositare o che abbiano appena depositato la disponibilità all’Adozione Internazionale presso il proprio Tribunale dei Minori.

Durante il webinar Il relatore (Lorenza Persona, Desk area Adozione Internazionale di Ai.Bi. Amici dei Bambini) spiegherà le caratteristiche del corso, suddiviso in 5 moduli e pensato per approfondire con le coppie i motivi per i quali quelli che saranno i loro figli sono stati abbandonati una prima volta, dove vivono, quanti anni hanno, quali sono le loro patologie e come avviene un abbinamento.

La partecipazione al webinar di presentazione del corso non implica l’iscrizione allo stesso, per le iscrizioni QUI.

Sabato 6 maggio

Ai.Bi. sede di Bolzano

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell'adozione internazionale, dell'associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all'incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Nessuno è perfetto, ma l’amore sì. Adozione e bisogni speciali

Libreria Spartaco, Via Martucci 18

S. Maria Capua Vetere, Caserta

Ore 10.00

Gratuito

Nel suo nuovo libro “Nessuno è perfetto, ma l’amore sì. Adozione e bisogni speciali”, Francesca Mineo guida i lettori alla scoperta del percorso adottivo e a una riflessione sui bambini con “special needs”. A conversare con la scrittrice sarà Antonella Ricciardi, mamma e volontaria dell’associazione Ai.Bi. – Amici dei Bambini

Domenica 7 maggio

Ai.Bi. sede di Barletta

Recita Santo Rosario per i bambini abbandonati

Ore 16.30

Gratuito

“nella follia dell’amore”. Recita del Santo Rosario per i bambini abbandonati. Catechesi e Santa Messa animata dal gruppo famiglie di Ai.Bi.