Non dimentichiamoci che domani, 6 gennaio, arriva la Befana!

Soprattutto nel momento in cui viviamo è importante dare ai bambini un messaggio di speranza

Domani, mercoledì 6 gennaio, arriverà lei… la Befana! Come ogni anno, e a maggior ragione in questo 2021 che inizia già in salita, tra vaccini e restrizioni per via del Covid, i genitori dovranno riempire le calze dei loro piccoli soprattutto di… speranza! Secondo la tradizione, infatti, nella notte tra il 5 gennaio (oggi) e il giorno seguente un’anziana signora (la Befana) arrivava, cavalcando una scopa, nelle case attraverso il comignolo, portando

Solitamente venivano acquistate delle calze apposite e colorate, “usa e getta”. Per quest’anno, dato anche il contesto, si potranno utilizzare delle calze di casa (naturalmente pulite), per evitare un dispendio inutile. Queste calze potranno essere riempite, come vuole la consuetudine, di dolci, ma non solo. Potranno infatti essere utilizzati, per i più piccoli, anche degli omogeneizzati con la frutta fresca, per abituarli a questo rito famigliare.

Poi c’è il fattore… estetico. Che è forse il più importante. Già, perché, al di la del regalo, è il clima il fattore più importante. Creare un’attesa di gioia e speranza, di condivisione, insomma, di famiglia, non è per nulla semplice. La scenografia è fondamentale ma devono anche essere bravi i genitori a raccontare l’evento. Sarà un racconto che il bambino si porterà dentro per tutta la vita, ecco perché è così importante. Proprio come le storielle su Babbo Natale.

Insomma, cari genitori, il consiglio, in vista della giornata di domani, è uno e uno solo: nonostante tutto, allegria! E mai come in questo nuovo anno ce n’è bisogno.