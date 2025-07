AibiWeek. L’Adozione Internazionale non va in vacanza: webinar per coppie, single e famiglie multietniche

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

La scuola di formazione all’accoglienza di Ai.Bi. Amici dei Bambini, FARIS – Family Relationship International School, propone dal 14 al 20 luglio una settimana ricca di incontri fra cui spicca un inedito assoluto: il webinar dedicato alle coppie rumene, nigeriane e tunisine residenti in Italia

Lunedì 14 luglio

FARIS – Family Relationship International School

nuova edizione! CORSO online di preidoneità all’Adozione Internazionale

Ore: 18.30

Il corso risponde all’esigenza di preparare nel migliore dei modi gli aspiranti genitori adottivi all’incontro con i loro figli. Il corso è specificatamente pensato per chi è in procinto di depositare o che abbia appena depositato la disponibilità all’Adozione Internazionale presso il proprio Tribunale per i Minorenni di riferimento.

Il corso permetterà alle persone, interessate ad adottare uno o più minori stranieri, di approfondire i motivi per cui quelli che saranno i loro figli sono stati abbandonati una prima volta, dove vivono, quanti anni hanno, quali sono le loro patologie e come avviene un abbinamento. I nostri operatori, inoltre, ascolteranno le storie e il sogno che gli aspiranti genitori hanno sul “loro” bambino, accompagnandoli verso l’incontro con lui attraverso la realtà dell’Adozione Internazionale.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.

Martedì 15 luglio

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Avvicinamento all’Adozione per le coppie Rumene, Tunisine e Nigeriane (anche coppie miste) residenti in Italia

Ore: 18

Un incontro per capire meglio quali possibilità esistono per le coppie miste di adottare nel proprio paese di origine.

Il webinar è aperto a coppie miste – in cui almeno dei due ha cittadinanza rumena, tunisina o nigeriana – e ha come focus quello di spiegare come funziona il percorso adottivo e quali possibilità concrete esistono di adottare nel proprio paese di origine.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.

Mercoledì 16 luglio

Ai.Bi. sede di Cagliari

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 20

Solo per coppie già in possesso del decreto di idoneità.

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo tecnico sull’essere genitori affidatari

Ore: 21

Il webinar è rivolto a tutte le persone interessate all’affidamento familiare (single, coppie, famiglie) che vorrebbero diventare una famiglia affidataria.

Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un percorso di preparazione e tanto confronto con le altre famiglie affidatarie. Infatti, attraverso la formazione e lo scambio di esperienze, si può fare una scelta più consapevole per capire se e quando possiamo essere una risorsa per questi bambini e ragazzi.

Per maggiori informazioni, clicca QUI.