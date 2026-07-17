Acqua minerale: i pacchi da sei non sono vietati

ll nuovo Regolamento dell’Unione Europea punta a ridurre gli imballaggi superflui e promuovere il riuso
Recentemente, su alcuni organi di stampa, sono apparsi titoli sulla presunta intenzione dell’Europa di vietare la commercializzazione delle confezioni di acqua minerale da sei bottiglie.
Il fatto ci ha colto di sorpresa e a dire il vero anche un po’ stupiti. Le bottiglie di acqua minerale dovranno davvero essere vendute singolarmente? Facciamo un po’ di chiarezza.
Un regolamento pensato per la sostenibilità
Il regolamento UE 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio che diventerà applicabile dal 12 agosto prossimo e che dovrà essere applicato in ogni Stato membro, stabilisce requisiti relativi alla fabbricazione, alla composizione, al riuso o al riciclo di tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell’Unione europea. La norma introduce misure per la gestione di tali tipologie di rifiuto e riguarderà tutti gli imballaggi e i rifiuti da imballaggio, indipendentemente dal materiale di cui sono costituiti o dalla loro origine (industriale, commerciale, domestica…).
No agli imballaggi “di comodo” si a quelli “necessari alla manipolazione”
In particolare l’art 25 del testo, riguardante le restrizioni all’uso di determinati formati di imballaggi, dal 1 gennaio 2030, non vieterà tutti gli imballaggi in plastica o tutte le confezioni multiple, ma solo alcune categorie specifiche considerate evitabili o non necessarie, elencate nell’Allegato V del regolamento.
Per quanto ci riguarda le restrizioni all’uso saranno verso: “Gli imballaggi di plastica monouso usati presso il punto di vendita per raggruppare prodotti venduti in bottiglie, lattine, barattoli, vasi, vaschette e confezioni concepite come imballaggi di comodo per consentire ai consumatori di acquistare più di un prodotto o incoraggiarli a farlo. Saranno invece esclusi gli imballaggi multipli necessari a facilitare la manipolazione”.
Nessun divieto quindi di commercializzazione delle confezioni di acqua multiple, ma l’obiettivo sembra essere quello di ridurre gli imballaggi superflui e promuovere il riciclo dei materiali e la sostenibilità.
A cura della redazione di Ai.Bi. Amici dei Bambini ETS.
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