Adolescenti in crisi: come difendersi dal cyberbullismo. Un webinar per tutta la famiglia il 30 giugno

L’età complicata dell’adolescenza, le relazioni con gli adulti, i fenomeni di bullismo e cyberbullismo… Un webinar gratuito per parlarne insieme con ragazzi e famiglie interessate

L’adolescenza è un periodo della vita caratterizzato da debolezze, fragilità e inquietudini. A braccetto, vi si accompagnano anche caratteristiche di segno opposto come forza, vitalità, energia, curiosità. L’adolescente vive una continua tensione fra il non essere più bambino e il non essere ancora adulto; ciò si traduce in quanto scritto pocanzi: ovvero una fluttuazione fra stati d’animo differenti, contrastanti e opposti, talvolta in maniera temporale così rapida che, noi adulti, fatichiamo a interpretare gesti e parole.

Con il cyberbullismo i contenuti offensivi rimangono nel tempo. Come le conseguenze

Se la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze supera la propria adolescenza grazie alla famiglia, agli amici, a figure adulte positive, nonché con attività scolastiche ed extrascolastiche di vario genere, per alcuni il rischio è di arenarsi in un limbo che sembra non avere fine. È qui che diventano nocivi quei fenomeni sempre più alla ribalta delle cronache come il bullismo, l’autolesionismo, l’isolamento sociale e le dipendenze da sostanze e non (videogiochi, social ecc.). Negli ultimi giorni si è parlato soprattutto di bullismo e cyberbullismo: alcuni giovani hanno deciso di togliersi la vita e ciò ha destato scalpore nell’opinione pubblica. Come è possibile – ci si chiede – che ragazzi e ragazze belle e con un futuro davanti decidano di suicidarsi?

“L’adolescente vive nel qui e ora e fatica a vedersi proiettato in un futuro che non sia quello prossimo. Il dramma che vive nell’oggi appare come se fosse la fine del mondo, anche se ai nostri occhi di adulti non è così!” afferma il pedagogista Diego Moretti. “I fenomeni di bullismo – prosegue – sono situazioni precise vissute in un determinato momento; a seconda del fatto che siano sporadiche o ripetitive, i vissuti della vittima possono essere diversi. Nel cyber bullismo invece, il contenuto offensivo pubblicato oggi può rimanere in circolo anche negli anni a venire, con effetti lesivi talvolta devastanti. A seconda degli strumenti e delle competenze di lettura sugli episodi che i ragazzi possiedono, essi verranno affrontati in maniera differente. Ci sarà chi li risolverà col tempo a lui necessario e chi invece avrà bisogno di aiuto per rielaborarli”.

Faris: un webinar per parlare di cyberbullismo e un servizio di consulenza per le famiglie

Come FARIS – Family Relationship International School ci poniamo la questione di come poter essere d’aiuto a questi ragazzi e alle loro famiglie. Per questo motivo, il 30 giugno, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, proponiamo gratuitamente un webinar dal titolo Cyberbullismo: come riconoscere i segnali e intervenire.

Per maggiori informazioni si può visitare la pagina dedicata

VA ricordato, inotlre, che FARIS offre consulenza alle famiglie attraverso incontri con professionisti psicologi, counsellor, pedagogisti. Maggiori informazioni QUI