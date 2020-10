Adozione, affido, accoglienza minori stranieri: ecco Confido! La presentazione in tutta Italia con altre otto dirette su Facebook

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dopo Piemonte e Sardegna il progetto del Forum delle Associazioni Famigliari fa tappa nelle altre regioni: una occasione da non perdere specialmente in questo difficile periodo

Dopo gli eventi in Piemonte e in Sardegna, Confido, progetto di innovazione sociale del Forum delle Associazioni Famigliari, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che intende promuovere e diffondere la conoscenza delle pratiche di adozione e affido su tutto il territorio italiano, declinandole in attività a livello regionale, allo scopo di agevolare il lavoro quotidiano delle case-famiglia ed accogliere le esigenze dei minori in attesa di affido e adozione o vittime di fallimento adottivo, si presenterà, con una serie di tappe territoriali in diretta su Facebook sulle pagine regionali del Forum, su tutto il territorio nazionale.

Il prossimo appuntamento è per domani, mercoledì 28 ottobre, in Calabria, alle ore 18 (https://www.facebook.com/AssociazioniFamiliariCalabria), mentre, a seguire, ulteriori appuntamenti sono previsti: il 29 ottobre alle 21 in Sicilia (https://www.facebook.com/Forum-delle-Associazioni-Familiari-della-Sicilia-208877493242468) e in Emilia Romagna (https://www.facebook.com/forumfamiglier); il 30 ottobre alle 21 in Veneto (https://www.facebook.com/Forum-delle-Associazioni-Familiari-del-Veneto-111931800535592); il 31 ottobre alle ore 10 in Lombardia (https://www.facebook.com/forumfamiglielombardia) e alle ore 18 in Lazio (https://www.facebook.com/forumlazio); il 6 novembre alle ore 20 in Campania (https://www.facebook.com/associazionifamiliaricampania) e il 7 novembre in Puglia (https://www.facebook.com/ForumFamigliaPuglia).

Al fine di ottenere gli obiettivi che si prefigge il progetto sono necessari un orientamento e una formazione delle future famiglie accoglienti per poter soddisfare le peculiari esigenze dei minori fuori famiglia in attesa di essere accolti in affido e di adozione.





Tale formazione, proprio attraverso il progetto Confido, presente in 10 regioni (Lazio, Lombardia, Puglia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia) sarà offerta con corsi e orientamento alle famiglie e ai futuri tutori volontari di minori migranti.

Con Confido il Forum delle Associazioni Famigliari, in collaborazione con le sue associazioni che da sempre si occupano di questi temi: Ai.Bi. – Amici dei Bambini, Associazione Famiglie Nuove, Famiglie per l’Accoglienza, Fraternità, Associazione Papa Giovanni XXIII, Progetto Famiglia, “vuole creare un ponte tra le famiglie affidatarie, le comunità, gli operatori ed i servizi territoriali pubblici per garantire la custodia dei minori e facilitare i processi di adozione ed affido”.