Adozione, resilienza, cyber bullismo e case famiglia : la settimana degli appuntamenti Ai.Bi. affronta diversi temi

Otto appuntamenti in sette giorni nella settimana di Ai.Bi. dal 20 al 26 marzo: diverse date per gli incontri informativi sull’adozione internazionale, ma spazio anche ad approfondimenti sulla resilienza, il cyber bullismo, le case famiglia e l’alimetazione

Lunedì 20 marzo

FARIS – Family Relationship International School

Heroic Imagination Project: per praticare la Resilienza

On Line

15:00 – 17:00

Costo: 70 euro

“Resilienza” è una parola che negli ultimi anni è diventata sempre più nota e utilizzata. Ma cosa significa realmente? Qual è il valore di questo approccio che può aiutare ad affrontare meglio le sfide familiari e lavorative che ciascuno si trova davanti? Le risposte si possono trovare in un altro termine un po’ “strano” e sicuramente meno conosciuto: Heroic Imagination Project. Si tratta di una strategia praticabile da tutti, efficace e non invasiva che permette di sperimentare un inedito assetto mentale volto alla crescita e alla resilienza.

Attraverso l’esplorazione di possibili e differenti narrazioni di sé, il webinar permetterà l’esplorazione di diversi tipi di mindset orientati alla crescita così da apprendere nuove strategie per praticare resilienza.

L’obiettivo è quello di dare ai partecipanti nuove conoscenze e spunti di riflessione attraverso una modalità interattiva, alternando teoria a video, testimonianze, dibatti e giochi di ruolo, per apprendere e promuovere strategie di resilienza nella propria vita e nei contesti che si praticano.

A seguito del corso, FARIS offre a chi lo desidera la possibilità di percorsi di coaching individuale, per fare dell’Heroic Imagination Project, sempre di più, la propria strategia per praticare la Resilienza!

Maggiori informazioni QUI

A tenere il webinar è la dott.ssa Rosa Flauto, pedagogista, consulente pedagogico e coach Icf, formatrice di FARIS – Family Relationship International School.

Maggiori informazioni sul webinar QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Ai.Bi. sede di Barletta

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 15.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Martedì 21 marzo

FARIS – Family Relationship International School

Primi Passi nel Mondo dell’Adozione Internazionale

On Line

Ore: 20.00 – 23.00

Costo: 10 euro

Il webinar è rivolto esclusivamente a quelle coppie che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione, acquisendo le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione. Il webinar, partendo da un approfondimento della normativa di riferimento per l’adozione, farà conoscere le procedure da espletare passo dopo passo, affrontando anche il ruolo degli enti autorizzati all’adozione internazionale. L’obiettivo principale del webinar è quello di dare ai partecipanti gli strumenti per presentare domanda di idoneità per diventare genitori adottivi a livello internazionale.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

Mercoledì 22 marzo

FARIS – Family Relationship International School

Cyberbullismo: come riconoscere i segnali ed intervenire

On line

Ora: 18:00 – 19.30

Costo: 15 euro

Il cyberbullismo è uno dei fenomeni più pericolosi generati dal web. A rischio sono soprattutto i minori e gli adolescenti, chiamati anche nativi digitali, che fanno dei social e del web un uso smodato, quasi naturale e fisiologico.

Partendo dal dato che la maggior parte dei minori vittima di cyberbullismo non rivela la propria condizione all’adulto di riferimento, il webinar si rivolge ai genitori interessati a informarsi sul tema in un’ottica di prevenzione e di intervento qualora i propri figli ne fossero coinvolti, sia nella veste di vittime, sia in quella di autori.

Il webinar, che prevede il rilascio di un attestato di partecipazione, è tenuto dal dott. Diego Moretti, pedagogista, formatore, responsabile dell’area minori di AIBC SCS.

Maggiori informazioni QUI o scrivendo a faris@fondazioneaibi.it

FARIS – Family Relationship International School

Come aprire una Casa Famiglia per minori: presentazione del corso

On Line

Ore: 17.30 – 18.30

Gratuito

Incontro di presentazione del corso “Come aprire una Casa Famiglia per minori”, che verrà tenuto in autunno al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. L’appuntamento spiegherà come il corso miri a fornire alla famiglia sia gli strumenti pratici sulla gestione di una comunità familiare sia gli spunti di riflessione e autovalutazione sul proprio coinvolgimento in questo “progetto di vita”. Il corso sarà organizzato in più moduli affinché una famiglia acquisisca quante più informazioni possibili per capire tutti i passaggi necessari per diventare imprenditori di questa realtà e per essere in grado di compiere questo passo in modo quanto più possibile consapevole.

Il webinar di presentazione è rivolto a chi vuole capire se approfondire la possibilità di aprire una propria Casa Famiglia per minori, acquisendo le prime informazioni di base.

Formatrice sarà la Dott.sa Maria Galeazzi, responsabile delle procedure di autorizzazione al funzionamento e accreditamento per le strutture di accoglienza di Ai.Bi. Amici dei Bambini e AIBC cooperativa sociale.

Maggiori informazioni QUI o mandando una mail a faris@fondazioneaibi.it

Sabato 25 marzo

Ai.Bi. sede di Cagliari

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Per informazioni e iscrizioni: QUI

Ai.Bi.

L’incontro con mio figlio

On Line

Sabato h. 9.45 – 19.00

Domenica h. 9.30 – 15.30

Nuovo appuntamento con il tradizionale incontro dedicato alle coppie che hanno già partecipato a “L’incontro con l’Adozione Internazionale” (pensato come prima approccio al mondo dell’adozione) e che, in possesso di decreto di idoneità e relazione dei servizi sociali, hanno deciso di proseguire l’iter adottivo preparandosi nel miglior modo possibile all’incontro con i loro figli.

L’evento di svolgerà in modalità online e prevede la partecipazione di un massimo di 6 coppie, così da dedicare a ciascuna di loro la giusta attenzione.

A condurre le diverse attività che si svolgeranno durante tutta la giornata di sabato (dalle 9.45 alle 19.00) e la domenica (dalle 9.30 alle 15.30) saranno le psicologhe dell’Associazione specialiste in adozione internazionale e alcune famiglie adottive esperte, che potranno in questo modo portare la loro testimonianza e condividere esperienze ed emozioni con gli aspiranti genitori adottivi.

La partecipazione al corso è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi.

Maggiori informazioni si trovano qui

Domenica 26 marzo

FARIS – Family Relationship International School

Benessere alimentare in famiglia – Cosa mangiamo? La lettura delle etichette

On line

Ora: 10:30 – 12:30

Costo: gratuito

Saper leggere le etichette alimentari è fondamentale per capire cosa mettiamo veramente nel piatto ogni giorno e, quindi, cosa stiamo realmente fornendo al nostro organismo in termini di nutrienti. Scopo del corso è quello di insegnare a leggere e comprendere le etichette degli alimenti in modo da consentire scelte più sane e consapevoli. L’etichetta riporta, infatti, parecchie informazioni sul contenuto nutrizionale del prodotto e fornisce una serie di indicazioni per comprendere se i diversi alimenti concorrano o meno ad una dieta corretta ed equilibrata.

Saranno proposti molti esempi pratici per rendere i partecipanti immediatamente capaci di orientarsi con scelte salutari tra gli scaffali del supermercato.

A tenere il corso è Irene Catanzariti, naturopata specializzata in educazione alimentare – consulente di alimentazione energetica secondo la Medicina Cinese – iscritta al registro Regionale Discipline Bionaturali della Regione Lombardia e della Regione Toscana.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria di FARIS a faris@fondazioneaibi.it