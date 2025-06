AibiWeek: fra i sei appuntamenti dedicati all’accoglienza, spicca lo “speciale” sull’Adozione in Burundi

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Tutti gli appuntamenti di Amici dei Bambini dal 16 al 22 giugno per scoprire come diventare genitori adottivi, affidatari o aprire una casa famiglia. in più, un focus speciale sull’adozione in Burundi

Martedì 17 giugno

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Primi passi nel mondo dell’Adozione Internazionale

Ore: 15

Il webinar risponde all’esigenza di dare alle persone, coppie coniugate e single che intendono avvicinarsi per la prima volta al mondo dell’adozione, le nozioni base sulla normativa di riferimento e le procedure da espletare, nonché sul significato stesso dell’adozione.

Obiettivi: dare ai partecipanti gli strumenti per presentare domanda di idoneità per diventare genitori adottivi sia a livello nazionale che a livello internazionale.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Dove tutto comincia: lo spazio dell’incontro adottivo, tra attese, emozioni e prime connessioni

Ore: 18.30

L’incontro tra i bambini e i genitori adottivi rappresenta uno snodo centrale nel percorso dell’adozione: non solo un evento, ma un tempo denso, carico di emozioni, aspettative, paure e desideri.

È un passaggio simbolico e concreto in cui due storie si avvicinano, uno spazio in cui l’altro si disvela e comincia il lavoro di costruzione delle relazioni. Il seminario vuole approfondire le caratteristiche del primo incontro, per accompagnare i futuri genitori in questa fase fondamentale, in grado di influenzare il processo di adattamento e di costruzione di un nuovo legame familiare.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo tecnico sull’essere genitori affidatari

Ore: 21

Il webinar è rivolto a tutte le persone interessate all’affidamento familiare (single, coppie, famiglie) che vorrebbero diventare una famiglia affidataria.

Essere genitore affidatario è un’avventura sicuramente affascinante ma che richiede un percorso di preparazione e tanto confronto con le altre famiglie affidatarie. Infatti, attraverso la formazione e lo scambio di esperienze, si può fare una scelta più consapevole per capire se e quando possiamo essere una risorsa per questi bambini e ragazzi.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

Mercoledì 18 giugno

Adozione Internazionale in Burundi (primo incontro informativo)

On Line

Ore 17

Solo per coppie già in possesso del decreto di idoneità.

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

In questo incontro, in particolare, il focus sarà sul Burundi, piccolo Paese dell’Africa centrale dove l’emergenza abbandono si fa sentire in particolar modo e il bisogno di coppie aperte e disponibili all’adozione è alto.

Per informazioni e iscrizioni: QUI.

Giovedì 19 giugno

FARIS – Family Relationship International School

WEBINAR Informativo su come aprire una casa famiglia per minori

Ore: 18.30

Nel webinar verranno approfondite le specificità che l’inizio di un progetto familiare di questo genere comportano, verrà, in particolare, sottolineata la differenza con l’istituto dell’affido familiare. Tutto ciò al fine di dare stimolo e maggiore consapevolezza all’eventuale discernimento di coloro i quali partecipano al webinar.

Verranno indicati anche gli eventuali “prossimi passi” per chi volesse approfondire il percorso informativo e formativo verso l’apertura della casa famiglia.

Per maggiori informazioni, clicca qui.

Sabato 21 giugno



Ai.Bi. sede di Mestre

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 9.30

Solo per coppie già in possesso del decreto di idoneità.

Per informazioni e iscrizioni: QUI.