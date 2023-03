AiBiWeek. I segreti dell’Adozione a Distanza e la presentazione del Trofeo Amici dei Bambini tra gli eventi clou della settimana di Ai.Bi.

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

La primavera si apre con un appuntamento molto importante per raccontare l’Adozione a Distanza “da dentro”. In settimana anche tanti incontri sull’adozione e la presentazione della 18^ edizione del Trofeo Amici dei Bambini



Martedì 28 marzo

Ai.Bi. Sede di Cagliari

A come Accoglienza Apprendimento Adozione

On Line

Ore: 18.00 – 20.00

Costo: gratuito

Un seminario rivolto alle famiglie adottive residenti in Sardegna e alle coppie in attesa di adozione di Ai.Bi. – Amici dei Bambini. Un momento per approfondire i temi legati all’Adozione, riflettendo e raccontando soprattutto le emozioni, i sentimenti e la ricchezza di tutto ciò che si impara durante le diverse fasi di questo entusiasmante, anche se non certo semplice, percorso.

Mercoledì 29 marzo

FARIS – Family Relationship International School

Dentro l’Adozione a Distanza: Fame di Mamma, lotta all’abbandono in Italia

On Line

21:00 – 22:00

Costo: gratuito

Parte con questo appuntamento la serie di webinar pensati per spiegare e conoscere più da vicino i progetti di Adozione a Distanza di Ai.Bi. Si parte dall’Italia, Paese a cui sono destinati tutti gli aiuti di chi aderisce alla campagna “Fame di Mamma”, voluta per “dire basta all’abbandono”.

Il webinar, a cui parteciperanno le responsabili dell’Adozione a Distanza di Ai.Bi. e le referenti della cooperativa AIBC, sarà l’occasione per entrare nei progetti, nelle vite, nelle prospettive dei minori e delle donne accolte nelle strutture dell’Associazione, conoscendo le cure, la protezione, la comprensione, il supporto e la fiducia di cui hanno bisogno i bambini, gli adolescenti fuori famiglia e le donne che, rese fragili da maltrattamenti, malattie, povertà… rischiano di abbandonare i loro figli.

L’incontro è rivolto a chi ha già attiva un’Adozione a Distanza e a chi è interessato all’argomento e sta pensando se entrare anche lui nella grande comunità dei generosi sostenitori.

U.S. Aldini

Presentazione del 18° Trofeo Amici dei Bambini

Spazio Lampo, via Valtellina, 5 – Milano

Ora: 19:00 – 21.00

Torna l’annuale appuntamento con il Trofeo Amici dei Bambini organizzato dall’Unione Sportiva Aldini Bariviera. Arrivato alla 18^ edizione, l’evento che coinvolge decine di squadre giovanili di calcio verrà presentato durante una serata in cui si alterneranno sul palco calciatori, dirigenti, vip e, naturalmente, i rappresentanti di Ai.Bi., che illustreranno il progetto a cui andrà il ricavato del torneo: #BAMBINIxLAPACE.

L’intervento di Ai.Bi. – Amici dei Bambini per continuare a garantire protezione, cura e sostegno ai bambini e alle famiglie colpite dalla guerra in Ucraina, a un anno dall’inizio della guerra ha raggiunto oltre 750 famiglie rimaste in Ucraina, oltre 1250200 profughi in Moldova e 200 persone, tra bambini e adulti, che hanno trovato accoglienza in Italia nei Pan di Zucchero per La Pace e presso le famiglie vicine all’associazione. ”

Giovedì 30 marzo

Ai.Bi. sede di Roma

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 16.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell’adozione internazionale, dell’associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all’incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Sabato 1 aprile

Ai.Bi. sede di Macerata

L’incontro con l’Adozione Internazionale (primo incontro informativo)

On Line

Ore 10.00

Gratuito

Amici dei Bambini organizza incontri informativi di gruppo gratuiti, per le coppie che desiderano approfondire la conoscenza dell'adozione internazionale, dell'associazione e delle procedure di adozione. Gli incontri hanno una durata di 4 ore, sono condotti da un operatore di Amici dei Bambini e prevedono la testimonianza di una famiglia adottiva. La partecipazione all'incontro di entrambi i coniugi è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi. Sono aperti alle coppie che hanno concluso il percorso con i Servizi o già in possesso del decreto di idoneità.

Ai.Bi. Sede di Mezzano (MI)

L’incontro con mio figlio

On Line

Sabato h. 9.45 – 19.00

Domenica h. 9.30 – 15.30

Torna in presenza il tradizionale incontro dedicato alle coppie che hanno già partecipato a “L’incontro con l’Adozione Internazionale” (pensato come prima approccio al mondo dell’adozione) e che, in possesso di decreto di idoneità e relazione dei servizi sociali, hanno deciso di proseguire l’iter adottivo preparandosi nel miglior modo possibile all’incontro con i loro figli.

L’evento di svolgerà nella sede centale di Ai.Bi., a Mezzano di San Giuliano Milanese (MI), nelle giornate di sabato (dalle 9.45 alle 19.00) e domenica 2 (dalle 9.30 alle 15.30). A condurre l’incontro saranno le psicologhe dell’Associazione specialiste in adozione internazionale e alcune famiglie adottive esperte, che potranno in questo modo portare la loro testimonianza e condividere esperienze ed emozioni con gli aspiranti genitori adottivi.

La partecipazione al corso è obbligatoria per le coppie che intendono conferire mandato ad Ai.Bi.

