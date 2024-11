Adozione Internazionale. Può essere l’arte un ponte emotivo per le famiglie adottive? 

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’Università degli Studi di Milano e Amici dei Bambini, “Quadri e sentimenti: un viaggio emozionale nell’arte per famiglie adottive”, unisce la ricerca psicologica e l’esperienza artistica per rafforzare i legami familiari attraverso l’arte. Ne parliamo con la ricercatrice Valentina Mancuso

Quadri e sentimenti: un viaggio emozionale nell’arte per famiglie adottive è un suggestivo progetto, già dal titolo, che l’Università degli Studi di Milano organizza insieme ad Amici dei Bambini.

Per famiglie con bambini o adolescenti accolti in famiglia con l’adozione, l’iniziativa prevede un laboratorio in cui ci si immerge nel mondo dell’arte, per trascorrere una giornata tra i capolavori della Pinacoteca di Brera a Milano.

Per conoscere meglio i dettagli dell’iniziativa e aderire avendo a disposizione maggiori informazioni, abbiamo incontrato Valentina Mancuso, professionista che lavora al progetto come ricercatrice in Psicologia presso l’università E-Campus. Un aspetto distintivo della sua ricerca è proprio l’esplorazione del rapporto tra musica, emozioni e benessere psicologico, campo in cui sta sviluppando approcci sperimentali originali in collaborazione con l’Unità di Psicologia della Musica dell’Università Cattolica.

Qual è stata l’idea, l’origine di questo progetto e come è nato?

Nasce dall’intersezione tra ricerca sulle emozioni estetiche e necessità concrete delle famiglie adottive. Come studiosi delle emozioni e dell’arte, abbiamo osservato che le opere d’arte hanno una capacità unica di fungere da ‘ponte emotivo’, permettendo di esprimere e condividere sentimenti complessi in modo naturale e non invasivo. L’idea è emersa dalla consapevolezza che le famiglie adottive spesso affrontano sfide particolari nella comunicazione emotiva e nella costruzione di un vocabolario condiviso dei sentimenti. L’arte, con il suo linguaggio universale, può facilitare questo processo.

Esistono molti laboratori sul tema adozione: in che modo questa iniziativa rappresenta una novità?

Questo laboratorio si distingue per diversi aspetti innovativi. Innanzitutto, è il primo a utilizzare un approccio scientifico strutturato per studiare l’impatto dell’arte sulla comunicazione emotiva nelle famiglie adottive, utilizzando strumenti validati come la scala ‘AESTHEMOS’ per le emozioni estetiche e il ‘PANAS’ per la valutazione degli stati emotivi (sistemi di misurazione delle emozioni estetiche e i conseguenti effetti, ndr). Inoltre, combina l’esperienza diretta dell’arte in un contesto museale, la Pinacoteca di Brera, con attività interattive laboratoriali, creando un’esperienza immersiva completa. Un altro elemento distintivo è l’attenzione alla ‘connessione artistica’, misurata attraverso l’Inclusion of Other in the Self Scale, che esplora come l’arte possa creare ponti emotivi tra i membri della famiglia.

Perché è utile alle famiglie, oltre che interessante, partecipare a questa iniziativa?

Il progetto ha una duplice finalità. Dal punto di vista della ricerca, mira a comprendere meglio come l’arte possa fungere da catalizzatore per lo sviluppo della consapevolezza emotiva e della comunicazione all’interno delle famiglie adottive. Studiamo in particolare la ‘Mental Flexibility’ in relazione all’arte e alle dinamiche familiari, con l’obiettivo di sviluppare nuovi approcci per il sostegno alle famiglie adottive.

Dal lato delle famiglie, il progetto offre benefici concreti: lo sviluppo di un vocabolario emotivo più ricco, il miglioramento della capacità di esprimere e condividere emozioni, e il rafforzamento dei legami familiari attraverso esperienze artistiche condivise. Le attività sono strutturate per creare un ambiente sicuro e stimolante dove genitori e figli possono esplorare insieme le loro risposte emotive all’arte, contribuendo a una comunicazione più aperta e profonda all’interno della famiglia.

Quali sono le realtà accademiche e gli esperti coinvolti?

Il progetto è condotto all’Università degli Studi di Milano e coinvolge un team interdisciplinare che integra diverse competenze: esperti di estetica e teoria delle emozioni, filosofi, psicologi specializzati in esplicitazione delle emozioni e dinamiche familiari. È un progetto finanziato dal PRIN- Progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale 2022-PNRR, che sottolinea quindi quanto sia rilevante la ricerca a livello nazionale in merito all’interazione tra arte ed emozioni.

