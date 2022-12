Adozione Internazionale. Natale ’22. Si cercano coppie per il Brasile

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Le autorità brasiliane hanno chiesto ad Ai.Bi. la disponibilità di coppie che vogliano adottare più minori fino, almeno, a 9 anni. Questo Natale, per loro e per tanti bambini abbandonati, l’Adozione Internazionale potrebbe diventare il più bel regalo di sempre

“Cerchiamo coppie da destinare al Brasile disposte a soggiornare all’estero circa 2 mesi e con disponibilità per minori almeno fino a 9 anni”.

Le autorità brasiliane, soprattutto i tribunali, ci chiedono spesso coppie per bambini di cui ci inviano segnalazioni e non sempre siamo in grado di rispondere, perché, al momento, la lista di attesa per questo Paese è scarna. È un peccato, visti i tanti minori che in Brasile aspettano una famiglia, spesso in gruppi di due – tre fratelli, dove il maggiore arriva almeno fino a 9 anni e fa da riferimento per l’altro o gli altri più piccolini.

Un ostacolo, spesso mentale, potrebbe essere la necessità di una permanenza di circa due mesi nel Paese. Quel tempo, però, è molto importante per poter gettare le fondamenta della nuova famiglia in un luogo e in un ambiente ben conosciuto dai bambini, soprattutto avendo accanto gli operatori che conoscono i minori e possono spiegare determinati comportamenti, a volte oppositori, che dovessero manifestarsi, così come lavorare per la loro integrazione nel nucleo familiare. Dopo questo periodo di tempo, infatti, una volta ripartita dal Paese, la famiglia già si conosce e potrà affrontare la vita quotidiana con maggiore fiducia.

Adozione Internazionale Brasile: bambini consapevoli del loro percorso di vita

Un altro ostacolo potrebbe essere la disponibilità per l’età, ma è una disponibilità richiesta ormai da molti Paesi, soprattutto in quelli che, secondo il principio di sussidiarietà, stanno potenziando l’adozione nazionale.

Inoltre, va sottolineato come i bambini di questa età abbiamo acquisito una maggiore consapevolezza sul loro percorso di vita e abbiano elaborato meglio, con l’aiuto degli operatori che se ne prendono cura, l’abbandono, sapendo bene cosa non vogliono più rivivere. Sono così in attesa di una famiglia cui donare amore e affetto, e da cui riceverne, come ringraziamento alla vita.

Capita anche, in Brasile, di ricevere segnalazioni di fratrie così numerose da doverle dividere su più coppie, naturalmente in base alla decisione dell’autorità locale, con bambini che vanno da almeno 9 anni (secondo il report CAI 2021 l’età media è 8,9 anni), fino a 3 – 4 anni. In questi casi, le adozioni vengono vissute insieme dalle coppie che adottano queste “parti” di fratrie e che, così, una volta tornate in Italia, diventano una grande famiglia allargata, sebbene ogni nucleo familiare abbia, ovviamente, il suo specifico percorso. Senza dubbio si tratta di un arricchimento per chi vive questo tipo di adozione, mentre per i bambini coinvolti è un motivo ulteriore di gioia sapere di poter continuare a vedere e sentire i propri fratelli anche quando saranno con la loro nuova famiglia.

L’appello alle coppie per l’Adozione Internazionale Brasile

Chiediamo, quindi, alle coppie che sentono di poter abbracciare i requisiti che abbiamo elencato, di farsi avanti per questa destinazione, così da poter rispondere in modo positivo alle chiamate dei tribunali brasiliani e, soprattutto, dei bambini abbandonati di quel meraviglioso Paese.

Va ulteriormente sottolineato che i bambini che provengono dal Brasile spesso non presentano disturbi fisici, nemmeno di entità lieve, ma appartengono comunque alla categoria “Special Needs” perché facenti parte di fratrie o maggiori di 7 anni.

Per quanto riguarda i tempi d’attesa, per il Brasile sono piuttosto veloci: dal conferimento dell’incarico all’autorizzazione all’ingresso passano 23 mesi. Questo significa che, dal momento in cui vengono depositati i documenti presso la CEJAI (Autorità Centrale brasiliana) il tempo che passa per avere un abbinamento potrebbe essere attorno ai 12 mesi.

Antonella Spadafora

Desk Adozione Internazionale Ai.Bi. Brasile

Chiunque fosse interessato, può contattare Ai.Bi. via mail all’indirizzo adozioni@aibi.it o chiamando il numero 02988221. In alternativa, alla pagina dedicata sul sito di Ai.Bi. è disponibile una live chat per parlare con un operatore.