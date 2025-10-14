Adozione Internazionale: al via il corso di preidoneità per aspiranti genitori adottivi

Dal 20 ottobre un percorso formativo online per prepararsi con consapevolezza all’incontro con il proprio futuro figlio
Lunedì 20 ottobre alle ore 18:30 prenderà il via il Corso online di preidoneità all’Adozione Internazionale, un percorso formativo pensato per accompagnare gli aspiranti genitori adottivi verso la consapevolezza e la preparazione necessarie all’incontro con i propri futuri figli.
Il corso, promosso da Ai.Bi. Amici dei Bambini, è rivolto a chi è in procinto di depositare o ha appena depositato la disponibilità all’Adozione Internazionale presso il Tribunale per i Minorenni di riferimento. Obiettivo principale è offrire strumenti concreti per comprendere la complessità dell’adozione e accogliere con sensibilità e competenza bambini provenienti da realtà difficili.
Attraverso cinque moduli tematici, il percorso affronta i principali aspetti legati all’adozione: dai motivi dell’abbandono ai profili dei minori adottabili, dai Paesi di provenienza alle procedure burocratiche, fino alla dimensione più emotiva e relazionale dell’incontro. Gli operatori accompagneranno le coppie in un viaggio di riflessione personale, favorendo la consapevolezza dei propri vissuti e delle aspettative legate alla genitorialità adottiva.
Il corso
Il primo modulo, in programma il 20 ottobre (18.30-20.30), è intitolato “Lo scenario dell’adozione internazionale: che cosa è necessario sapere per incontrare mio figlio” e offrirà una panoramica completa sulle normative, sugli attori coinvolti e sulle procedure dei diversi Paesi. La lezione prevede anche la testimonianza diretta di un referente per le adozioni internazionali all’estero.
Seguiranno gli incontri “Sono un bambino abbandonato: ora vi racconto chi sono” (23 ottobre), “C’è spazio in te per me?” (28 ottobre), “E tu chi sei?” (30 ottobre) e, infine, il laboratorio intensivo “Eccomi… piacere di conoscerti” (8 e 9 novembre), dedicato a lavori personali e di gruppo.
La docenza è affidata a Lorenza Persona, Desk Officer Adozioni Internazionali per Ai.Bi., e alla psicoterapeuta Marcella Griva, esperta di adozione internazionale.
Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Informazioni
CORSO ONLINE di preidoneità all’Adozione Internazionale
dal 20 ottobre alle 18.30.
Per maggiori dettagli clicca QUI.