Adozione Internazionale dall’Est Europa. Ayshe, solo 4 anni, eppure già senza una famiglia

Ayshe è una bambina di 4 anni dell’est Europa, che proviene da una minoranza etnica e da un contesto sociale degradato. Un paio di anni fa, a seguito di un ricovero ospedaliero per broncopolmonite, intervengono i servizi sociali e alle dimissioni la bambina viene collocata in una famiglia affidataria.
Ayshe presenta ipoplasia facciale destra, ipoplasia del padiglione auricolare destro, parametri di crescita staturale maggiori rispetto alla sua età anagrafica, ha un vocabolario molto povero e difficoltà di linguaggio, per cui fa logopedia e sessioni di psicologia.
Tutti i test medici finora eseguiti, anche quelli genetici, hanno dato risultati negativi.
Attualmente la bambina gode di buona salute generale, ha buon appetito e mangia di tutto, il suo ritmo sonno-veglia è regolare.
In ambito psicomotorio non ha difficoltà a livello grosso, presenta invece ritardi nell’area motoria fine.
Rispetto alla cura personale quotidiana come mangiare, lavarsi e vestirsi, ha ancora bisogno della supervisione dell’adulto.
Ayshe frequenta la scuola dell’infanzia e a livello cognitivo presenta un ritardo di sviluppo: capisce e comprende le istruzioni, ma ha una bassa soglia di attenzione e concentrazione. Inoltre ha scarsa capacità di reggere la frustrazione.
Ayshe è piuttosto timida all’inizio dell’interazione con persone sconosciute, ma poi si adatta rapidamente al nuovo contesto. Dal punto di vista emotivo non è ancora in grado di controllare le sue emozioni.
Nel complesso, è una bambina vivace e socievole che desidera avere una famiglia tutta sua e chiedendo quando verranno a prenderla, per quanto possa comprendere a questa età il significato dell’adozione.
Ci auguriamo di trovare per lei dei genitori pazienti e amorevoli che possano aiutarla ad esaudire il sogno di una famiglia tutta sua, permettendole di crescere e svilupparsi in un ambiente caldo, nutritivo e ricco di stimoli che sicuramente favoriranno i suoi progressi, data la sua tenera età.
In sede sono disponibili foto e video della bambina.
