Adozione Internazionale. “Purtroppo gli anni corrono velocemente e non vogliamo lasciare nulla di intentato”

La rubrica “Figli in attesa” di Ai.Bi. sta diventando sempre di più un punto di riferimento per le coppie

La rubrica “Figli in attesa” di Ai.Bi. – Amici dei Bambini (https://www.aibi.it/ita/appelli-adozione/)? Per molte aspiranti coppie adottive è ormai divenuta un punto di riferimento costante, un’opportunità in più per comprendere sempre di più quali siano le reali necessità dei bambini che, nel mondo, sono stati dichiarati adottabili.

Gli aspiranti genitori adottivi leggono spesso la sera o durante il weekend gli appelli che settimanalmente vengono pubblicati, entrano un po’ nella vita di questi bambini e quando qualche particolare li “chiama” e li attrae chiedono maggiori informazioni. Talvolta si tratta di coppie che stanno ancora esplorando le possibilità di diventare genitori in modo non biologico, talvolta sono già avanti nelle pratiche di adozione, com’è accaduto recentemente quando una coppia ha scritto che, dopo tanti anni di attesa nelle liste per l’adozione nazional,e sollecitati da un appello hanno deciso di procedere anche con l’Adozione Internazionale, perché purtroppo, “gli anni corrono velocemente e a questo punto non vogliamo lasciare nulla di intentato. Non per egoismo, ma per la voglia di essere e dare una famiglia”.

Adozione Internazionale. Anche per i “figli in attesa” il tempo passa rapidamente…

Già, gli anni corrono velocemente. E non solo per le coppie, purtroppo. Gli anni corrono anche e soprattutto per quei bambini che, in qualche istituto nel mondo, stanno aspettando il dono più importante: l’abbraccio di una mamma e un papà. Per poterglielo regalare serve la voglia di accogliere, certo. Ma serve anche la comprensione di quelle che sono le vere necessità di questi bambini, che spesso non tutti comprendono, anche a causa di una mancanza di informazione sull’argomento.

Per questo la rubrica “Figli in attesa” è uno strumento utile. Ma, per approfondire, per chi fosse interessato a proseguire è possibile partecipare anche agli incontri informativi e formativi, che Ai.Bi. svolge interamente online, senza il bisogno di spostarsi da casa.

Tutte le informazioni sono disponibili all’indirizzo: https://www.aibi.it/ita/attivita/adozione-internazionale/#incontri-informativi-adozione.