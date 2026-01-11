Adozione internazionale. Marco Griffini: “Adottare è un atto che ti fa scoprire veramente l’essenza e il dono dell’amore”

Share Post Share Whatsapp Messenger

Tra responsabilità collettiva e speranza: il senso profondo dell’adozione internazionale nella testimonianza del Presidente di Amici dei bambini alla trasmissione “Radio Vaticana con Voi”

Venerdì 2 gennaio Marco Griffini, fondatore e presidente di Ai.Bi. Amici dei Bambini, è intervenuto alla trasmissione Radio Vaticana con Voi, offrendo una fotografia lucida e appassionata dello stato dell’adozione internazionale, tra difficoltà strutturali, segnali di ripresa e una profonda riflessione culturale.

L’intervento

Secondo Griffini, l’Italia resta uno dei pochi Paesi al mondo a credere ancora fortemente nell’adozione internazionale, secondo solo agli Stati Uniti per numero di adozioni. Un primato reso possibile da famiglie particolarmente disponibili ad accogliere bambini con storie complesse. “L’adozione internazionale è veramente sussidiaria – ha detto Griffini durante l’intervista. Noi adottiamo all’estero quei bambini scartati due volte, scartati dalla famiglia, da quei genitori che l’hanno fatto e non l’hanno voluto, ma anche scartati dalla ‘famiglia’ di quel Paese di origine. Sono bambini, quindi, che hanno veramente delle grandi problematiche.”

Per questo, ha sottolineato Griffini, l’adozione non può essere considerata un “problema privato” delle coppie, ma una responsabilità dell’intera società.

I nuovi incentivi

Proprio dal punto di vista “sociale”, Griffini ha sottolineato come nel 2025 siano stati compiuti passi avanti importanti sul fronte economico. Accanto ai rimborsi già previsti – fino a 12.500 euro in base all’ISEE e ulteriori 3.750 euro per le adozioni special need – il nuovo decreto ha introdotto il principio degli anticipi, alleggerendo l’impatto iniziale dei costi, che possono arrivare fino a 30.000 euro. Ora sono previsti contributi anticipati tra i 2.500 e i 2.800 euro e fondi dedicati anche alla formazione obbligatoria delle coppie, ora regolata da linee guida nazionali.

Nel 2024 il 67% delle adozioni ha riguardato bambini con bisogni speciali. A sostegno di queste famiglie sono stati previsti 3.500 euro all’ingresso del minore, mentre in un nuovo decreto annunciato dalla ministra Eugenia Roccella, il totale dei contributi per le dozioni special need arriverà a 20.000 euro.

Non mancano però le criticità, a partire dai lunghi tempi burocratici in Italia, spesso superiori ai limiti di legge. Griffini ha denunciato come questi ritardi scoraggino le coppie, allontanate anche da una cultura sempre più negativa sull’adozione. Eppure, nel 2024 e 2025 si è registrata una ripresa rispetto al minimo del 2023, con segnali positivi soprattutto dall’Africa, dove Paesi come il Ghana stanno investendo in normative favorevoli.

Fondamentale, infine, il ruolo delle reti familiari e degli enti autorizzati. Griffini, in particolare, ha ricordato i gruppi di accoglienza attivi nelle nove sedi Ai.Bi. in Italia.

Concludendo, il presidente ha condiviso la sua esperienza personale di padre adottivo di tre figli, definendo l’atteggiamento verso l’adozione come quello di chi apre “una porta con la mano tremante” e scopre un amore che genera altro amore.

“L’invito che faccio a tutte le famiglie che ci ascoltano è veramente di non avere paura di adottare, perché adottare è un atto che ti cambia radicalmente la vita e ti fa scoprire veramente l’essenza e il dono dell’amore.”

