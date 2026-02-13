Adozione internazionale Sud America. Andres, Manuel e Yari, di 10, 9 e 5 anni, vogliono una sola famiglia. Per continuare a stare insieme, da figli

Il gruppo di fratelli sudamericani composto da Andres di 10 anni, Manuel di 9 e Yari di 5, è collocato da circa 3 anni in affido familiare. I bambini hanno vissuto in un contesto di grave ritardo socioculturale e di negligenza familiare. Ogni tentativo di recupero da parte dei servizi sociali è stato inutile, per cui i bambini sono stati messi in affido e dichiarati adottabili.
All’ingresso in protezione i 3 bambini erano poco comunicativi, senza abitudini igieniche e alimentari, si sono poi ben adattati alle dinamiche delle varie famiglie affidatarie, alle regole e alle routine di casa. Tutti hanno potuto beneficiare di sostegno psicologico, utile soprattutto per Andres che, in quanto fratello maggiore, aveva maggiore coscienza dell’incuria subita, dovendo anche accudire i fratelli più piccoli.
Oggi presentano un buon legame con gli attuali genitori affidatari e un forte legame fraterno tra loro.
I fratelli maggiori frequentano due volte alla settimana, con molto piacere e partecipazione, un centro ricreativo dove fanno attività sportive, lavori manuali e laboratori vari di cucina, robotica, arte, musica ecc.
Andres è il più grande dei tre, inizierà a breve la 3° elementare ed è in ritardo rispetto ad un percorso di studi regolare, data la mancata scolarizzazione precedente, ma il suo rendimento scolastico è buono, non presenta problemi comportamentali, interagisce bene con i coetanei e i docenti. Non ha ritardi a livello psicomotorio, la sua comunicazione è chiara nonostante alcuni problemi di linguaggio e difficoltà di pronuncia, che sono stati trattati con sedute di logopedia.
Andres è un bambino tranquillo, non reattivo, al contrario talvolta rimane passivo di fronte alle situazioni. Ama le attività sportive, soprattutto il calcio e il nuoto. Mangia di tutto e tra i cibi preferiti vi sono il riso, l’uovo e le patatine fritte, non ama invece l’insalata.
Essendo il più grande dei tre comprende bene la temporaneità della collocazione in affido e dopo qualche timore iniziale, ha iniziato ad ipotizzare un futuro in una famiglia adottiva insieme ai suoi fratelli e possibilmente un cane.
Il fratello Manuel è un bambino rispettoso e collaborativo, presenta uno stato d’animo stabile ed è in grado di gestire le sue emozioni adeguatamente. Inizierà anche lui la 3° elementare, il suo impegno è basilare con maggiori difficoltà in matematica. È un bambino sveglio e attivo e talvolta la sua inquietudine a scuola può trasformarsi in comportamenti inadeguati. Non presenta alcun ritardo a livello psicomotorio o cognitivo, il suo linguaggio è chiaro e coerente sebbene povero di vocaboli.
Mangia di tutto con preferenza per il pollo, lo yogurt e gli spaghetti, mentre rifiuta il fegato.
Manuel è estroverso ed espressivo, non è timido di fronte a persone o contesti nuovi, ha una buona interazione sociale sia con i pari età che con gli adulti.
Ha fatto un po’ fatica a capire e accettare la situazione di adottabilità, ma ora si mostra aperto alla possibilità di un’adozione a patto che rimanga con i suoi fratelli e anche lui desidererebbe un cane.
Il piccolo Yari è un bambino allegro, autonomo e con buone risorse, è empatico e socievole, ma con un carattere forte. Frequenta la scuola dell’infanzia a giornata piena, gli piacciono i racconti e le canzoncine. Presenta qualche difetto di pronuncia per cui è seguito da una logopedista.
Le sue abilità psicomotorie, sia grosse che fini, corrispondono a quelle previste per la sua età. È un bambino esploratore e mostra interesse per le cose nuove. È sufficientemente in grado di esprimere le sue emozioni, positive e negative, a livello verbale e non verbale.
Yari ha buon appetito sia a casa che a scuola, non rifiuta nulla e ama gli spaghetti, l’uovo strapazzato e la frutta. A casa ama ballare, cantare e giocare con i fratelli.
I tre fratelli sono molto legati fra loro, si sono aperti alla possibilità di adozione, che inizialmente li spaventava, solo quando hanno capito che non sarebbero mai stati separati. Hanno il desiderio di ripetere il modello finora sperimentato in affido e quindi avere un papà, una mamma e anche un cane.
Cerchiamo per loro una famiglia consapevole dell’impegno che la loro adozione comporta: fasce di età diverse, esigenze e bisogni individuali, che richiedono tempo ed energia per accompagnarli nei loro diversi percorsi di sviluppo. I genitori dovranno continuare i percorsi riabilitativi in atto nell’area del linguaggio, dovranno saper costruire un ambiente amorevole e comunicativo, seppur con regole e norme ben stabilite, che aiutano i bambini a svilupparsi in modo armonico e integrale.
In associazione sono disponibili foto dei bambini.
