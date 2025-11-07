Bolivia. Un sorriso per Álvaro: l’amore a distanza che cambia una vita

Dopo la sofferenza dell’abbandono, il piccolo Álvaro ha solo tre ani e bisogno del tuo aiuto per crescere circondato da affetto e sicurezza
Álvaro è arrivato al centro Gota de Leche, che si trova nella città boliviana di Oruro, nel settembre del 2023 insieme ai suoi due fratelli, dopo aver vissuto una situazione familiare drammatica.
L’abbandono
Prima è scomparso il padre. Poi, la madre Alison non è più riuscita a occuparsi dei suoi bambini. Travolta da problemi di alcol e droga, li ha affidati a una conoscente promettendo di tornare presto. Ma quel giorno non è mai arrivato.
La donna che si prendeva cura dei piccoli, temendo per il loro futuro, ha chiesto aiuto alle autorità. Dopo lunghe ricerche, senza trovare familiari in grado di accoglierli, i tre fratelli sono stati affidati al centro Gota de Leche. Qui, finalmente, hanno trovato un rifugio sicuro, lontano da fame, paura e abbandono.
Le difficoltà del bambino
Álvaro oggi ha tre anni e presenta ancora qualche difficoltà nel linguaggio e nella sfera socio-affettiva, segno delle ferite emotive che porta dentro. Per questo, continua a essere seguito da psicologi e educatori che lo aiutano a ritrovare la serenità.
Il padre di Álvaro, rintracciato di recente, si trova in un centro di riabilitazione per problemi di dipendenza. Per ora, gli operatori non ritengono possibile un ritorno in famiglia. Ma grazie alla protezione del centro e al sostegno di persone generose, Álvaro può continuare a crescere in un ambiente amorevole e sicuro.
Far parte della sua rinascita
Con un’Adozione a Distanza puoi diventare parte della sua rinascita. Il tuo contributo gli garantirà cure, educazione, affetto e la possibilità di costruirsi un futuro migliore. Aiutare Álvaro significa ridargli la fiducia nel mondo, la possibilità di sognare e la speranza di un domani diverso.
Sostieni Álvaro oggi. Un piccolo gesto può cambiare la sua vita.
Il modello esclusivo della Adozione a Distanza di Ai.Bi. Amici dei Bambini
Adottare a Distanza Álvaro è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso un bambino in grave difficoltà. Con 50 euro al mese, potrai garantire a Álvaro la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lui uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarlo a trovare.
Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Álvaro ti sta già aspettando!
Quella che vedi in copertina non è la foto reale Álvaro. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.
Infatti, a differenza di altre associazioni, con Ai.Bi. sarai solo tu, ed esclusivamente tu, ad adottare a distanza Álvaro, accompagnandolo, giorno dopo giorno, verso il suo futuro.