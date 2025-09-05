Bolivia. Abbandonata alla nascita, oggi Valentina attende solo te

Figlia di una ragazzina di 11 anni, vittima di abusi, Valentina ha solo tre anni e lotta contro malattia e abbandono. La tua Adozione a Distanza può essere l’inizio di una nuova vita
È arrivata al Centro di Accoglienza Gota de Leche quando aveva appena tre settimane, fragile e prematura, con un peso di appena 1,9 kg e gravi difficoltà respiratorie.
La madre, una bambina di 11 anni vittima di abusi, non ha potuto né voluto occuparsi di lei. Nessuno della famiglia l’ha mai cercata, nessuno ha voluto prendersene cura.
Le ferite di un rifiuto
Oggi Valentina cresce con gli occhi tristi, portando dentro di sé le ferite del rifiuto. Ha bisogno di affetto, cure e sostegno per affrontare le tante sfide che la sua salute le impone: soffre di paralisi cerebrale infantile, microcefalia, ritardo globale dello sviluppo, difficoltà motorie e linguistiche. Fa fisioterapia, terapia occupazionale e controlli medici continui, perché ogni piccolo progresso richiede impegno e aiuto costante. Ma da sola non può farcela.
Perché Valentina è già stata sola troppo a lungo. Per troppo tempo non ha avuto nessuno con cui confidarsi e a cui raccontare i suoi sogni e le sue speranze.
Con un’adozione a distanza forse non cambierai del tutto la sua vita, ma il tuo sostegno le garantirà terapie, cure mediche, alimentazione e momenti di gioco che la aiuteranno a sviluppare le sue potenzialità. Ma soprattutto le farai sentire che non è più sola! Che c’è qualcuno che ha scelto di prendersi cura di lei, di aiutarla e sostenerla. Di crederle che le cose possano essere diverse!
Il modello esclusivo della Adozione a Distanza di Ai.Bi. Amici dei Bambini
Adottare a Distanza Valentina è un gesto meraviglioso di vicinanza e sostegno verso una bambina in grave difficoltà. Con 50 euro al mese, potrai garantire a Valentina la possibilità di crescere serenamente e di studiare. Riceverai la sua foto e potrai, se lo desideri, intraprendere con lei uno scambio di corrispondenza, tenendoti informato sui suoi progressi e sulle sue necessità, relazionandoti direttamente con i nostri operatori presenti nel Paese per avere aggiornamenti o, qualora lo desiderassi, inviare pensierini “extra” nei momenti importanti della sua vita, come nel giorno del suo compleanno.
Inoltre, mettendoti in contatto con l’Ufficio Adozione a Distanza, avrai anche la possibilità di andarla a trovare.
Pensaci. Il tuo aiuto è davvero prezioso. Valentina ti sta già aspettando!
Quella che vedi in copertina non è la foto reale Valentina. Per motivi di privacy non possiamo mostrarla al pubblico. Riceverai la sua foto effettiva in fase di attivazione del sostegno.
