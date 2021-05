Adozione internazionale, un esempio da seguire: la Regione Molise sostiene economicamente le coppie adottive

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Con un provvedimento della maggioranza, la Regione Molise stanzia 35.000 euro per sostenere economicamente le coppie che intraprendono il percorso dell’Adozione Internazionale



Spesso l’esempio lo danno i più piccoli… Anche quando si parla di regioni e di adozioni. Perché, senza nulla togliere al Molise, certo non si tratta della prima regione italiana per grandezza e capacità economica. Eppure, è da qui che arriva un esempio importantissimo di attenzione verso il tema dell’adozione, tanto, troppo, spesso, lasciato nel cassetto del dimenticatoio da altre realtà con capacità e ricchezze tanto decantate.

Dalla Regione Molise, un sostegno economico per le coppie che intraprendono l’adozione internazionale

Come riporta il sito Molisenews24 in una news pubblicata in data 13 maggio, su impulso del vicepresidente Gianluca Cefaratti, la Regione Molise torna a finanziare due leggi importanti per quanto riguarda i diritti e le politiche sociali. Prima tra tutte quella che prevede, per l’anno 2021, un fondo di 35 mila euro per le adozioni. A lungo tempo la legge era rimasta senza copertura finanziaria: con la decisione della Regione, invece, ora le coppie molisane che affrontano il percorso dell’adozione internazionale (percorso certo entusiasmante ma anche lungo e oneroso) potranno avere un sostegno economico importante.

L’intenzione della Regione è quello di confermare il provvedimento anche per i prossimi anni e di rimettere mano al regolamento regionale sulle adozioni. Molisenews24 riporta le giuste parole di soddisfazione di Cefaratti, che oltre a ribadire l’impegno della maggioranza sull’argomento, sottolinea come “In merito alle adozioni, le coppie che intraprendono il percorso dell’adozione internazionale necessitano, fermamente, non solo di assistenza per la fase di preparazione e le procedure successive ma anche di supporto economico. A tal proposito stimolerò la Giunta al fine di adeguare il regolamento regionale di attuazione, della legge sulle adozioni, promulgato nel lontano 2007”.

I contributi della Regione Molise per Adozione Internazionale e DSA

Per la cronaca, l’altra legge finanziata nell’occasione, con 15 mila euro, è quella per interventi per i soggetti DSA, a sostegno, dunque, delle famiglie che hanno minori con disturbi specifici dell’apprendimento”

Sicuramente un esempio virtuoso dal quale tutti dovrebbero prendere esempio