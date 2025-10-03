Adozione Internazionale in Sud America. Yamal, 9 anni, aspetta una famiglia in cui sentirsi figlio amato e accolto

Yamal è un bambino sudamericano di 9 anni che ha vissuto fino a un paio di anni fa nella propria famiglia di origine. I genitori non hanno saputo esercitare il loro ruolo in modo adeguato, così i figli hanno vissuto in un ambiente altamente disfunzionale esposti a situazioni di rischio. Qualunque tentativo di recupero della famiglia è stato vano, tant’è che tutti i figli sono entrati nel sistema di protezione.
Attualmente Yamal è collocato in famiglia affidataria.
All’inizio ha avuto difficoltà di inserimento, ma ben presto si è adattato alla routine familiare e alle regole di casa e ora ha un buon rapporto affettivo con la mamma affidataria.
Yamal frequenta la 2° elementare perchè in precedenza non era stato scolarizzato. Presenta buon rendimento scolastico, apprende facilmente divertendosi.
È un bambino molto intelligente, tuttavia ha un disturbo del linguaggio non specificato, possiede un vocabolario limitato e si esprime in modo semplice. A livello di comprensione non ha alcuna difficoltà, capisce le istruzioni che gli vengono date, anche se talvolta fatica a seguirle dato il suo disturbo di attenzione, la poca concentrazione e l’inquietudine, per questi aspetti riceve terapia multidisciplinare.
Dal punto di vista sociale Yamal non mostra timidezza nell’interazione, è in grado di muoversi in qualsiasi contesto adattandosi all’ambiente. Gli piace giocare a calcio, nuotare e fare passeggiate, cantare e ballare. Ama gli animali, mangia di tutto e i suoi cibi preferiti sono il pollo arrosto e il gelato.
Data la sua età comprende che l’attuale collocazione in affido è temporanea e mostra apertura verso l’adozione.
Per Yamal sarebbero perfetti genitori emotivamente stabili, in grado di gestire situazioni di ansia e di frustrazione, offrendogli un contesto prevedibile in modo da favorire la sua fiducia e sicurezza. Dovranno continuare con le terapie in atto, soprattutto nell’area linguistica, nella quale serve pazienza e sensibilità. Dovranno essere amanti dello sport per condividere le passioni di Yamal e aiutarlo così a canalizzare le sue energie in modo positivo. Capaci di stabilire un quadro normativo chiaro, con regole precise, veicolate con amore e che sappiano rinforzare positivamente ogni risultato ottenuto, in questo modo Yamal potrà davvero capire cosa significa vivere in una famiglia in cui sentirsi figlio amato e rispettato.
