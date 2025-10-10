Adozione Internazionali. Ultimi giorni per richiedere i contributi economici

Scade il 29 ottobre il termine per presentare le domande di sostegno alle famiglie con procedure adottive ancora in corso al primo gennaio 2025
Come noto, le famiglie che affrontano percorsi di adozione internazionale hanno diritto al rimborso di una parte delle spese sostenute. Il rimborso avviene per ciascun anno e i tempi di presentazione delle domande seguono delle scadenze stabilite dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. Entro il mese di ottobre, andranno presentate le domande per le procedure ancora in essere all’inizio del 2025.
Le prossime scadenze per i rimborsi
Come spiega l’avviso pubblicato sul sito ufficiale della CAI, alle ore 23:59 di sabato 29 ottobre scadrà il termine per la presentazione delle istanze di contributo economico destinate a sostenere i percorsi adottivi degli aspiranti genitori con procedure di adozione internazionale non ancora concluse al 1° gennaio 2025, a causa di specifiche condizioni di criticità., L’avviso riguarda anche la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo prevista dal Decreto Ministeriale 29 aprile 2024 e dal Decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità dell’8 maggio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 175 del 30 luglio 2025 e sul sito istituzionale della Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) in data 31 luglio 2025.
Si invitano pertanto le famiglie interessate a consultare la documentazione ufficiale e a presentare la propria domanda entro la data di scadenza indicata, al fine di poter usufruire dei sostegni economici previsti a supporto dei percorsi adottivi internazionali.
Informazioni e domande sull’adozione internazionale
Chiunque, coppie e single, sia interessato ad avere maggiori informazioni sull’Adozione Internazionale o a intraprendere l’iter adottivo può partecipare ai tanti webinar e corsi organizzati da Ai.Bi. Amici dei Bambini. Per informazioni, contattate l’ufficio adozioni di Ai.Bi. scrivendo un’e-mail a adozioni@aibi.it, telefonando al numero 02988221 o utilizzando la nostra live chat, che si apre automaticamente una volta nella pagina dell’Adozione Internazionale. Verrai messo direttamente in comunicazione con un nostro operatore.
