Affidi falliti: la scarsa preparazione delle famiglie affidatarie

Non è raro che gli affidi familiari non vadano a buon fine, con il rischio di sottoporre il minore a un ulteriore abbandono, traumatico. La preparazione delle famiglie è basilare, così come l’accompagnamento durante tutto il percorso

Le frasi choc, come si usa dire, sono state riportate da Repubblica, ma per chi si occupa di adozioni e affidi purtroppo non suonano così sconcertanti: “Il Tribunale mi ha dato una bambina con una tara”. “Se me l’aggiustate me la riprendo”. Così, secondo il racconto di una educatrice riportato dal quotidiano, due mamme, una adottiva, una affidataria, hanno riportato ai Servizi Sociali due bambine. Un indice delle difficoltà che le famiglie incontrano nel prendersi cura dei bambini loro affidati ma anche, e soprattutto, della scarsa preparazione: perché che l’accoglienza di bambini in difficoltà sia un percorso difficile, irto di ostacoli, non dovrebbe essere una sorpresa. Così come non dovrebbe esserlo lo scoprire anche le enormi soddisfazioni che può dare e il mondo di bene che può aprire, non solo verso i bambini, ma nei confronti della stessa famiglia.

A volte possono anche esserci, alla base delle diffioltà, degli abbinamenti sbagliati e delle scelte dei Servizi Sociali non in linea con le aspettative delle famiglie e dei bambini, ma molto spesso è complicato individuare un’unica causa dei fallimenti adottivi e affidatari.

Il metodo Faris come accompagnamento alle famiglie affidatarie

I motivi di queste situazioni, infatti, sono tanti e diversi tra loro, non per nulla da tempo si parla di una riforma della legge sull’affido dei minori e finalmente, con l’inizio dell’esame in Commissione Giustizia della proposta presentata dall’Onorevole Stefania Ascari (M5S) qualcosa inizia a muoversi.

Nel frattempo, Servizi Sociali e Associazioni fanno quello che possono, specie queste ultime, promuovendo percorsi di approfondimento e di preparazione per tutte le famiglie e i single che desiderano aprirsi all’affido familiare.

Faris – Family Relationship International School è molto attivo in tal senso e organizza non solo una serie di webinar dedicati alle varie tematiche relative all’affido, ma offre anche un servizio di consulenza a cui chiunque può rivolgersi in qualsiasi momento e per qualsiasi difficoltà. Il percorso prevede un primo colloquio gratuito per approfondire la questione e, nel caso, indicare se sia consigliato un possibile percorso con educatori e professionisti che possano aiutare l’individuo o la famiglia. Un vero e proprio “metodo” studiato nel corso degli anni e che ha dato risultati molto importanti.