Affido Familiare. Come trovare l’abbinamento ideale?

Trovare l’abbinamento ideale tra un minore e i genitori affidatari è un percorso su più piani, difficile, colmo di imprevisti e variabili. Il lavoro di Ai.Bi. è anche questo: accompagnare la famiglia e il bambino in questo viaggio verso una meta fatta di amore e accoglienza

Pensare agli abbinamenti è uno degli aspetti più delicati per chi si occupa di affido familiare. Si entra in contatto con una famiglia attraverso un percorso fatto di tappe e incontri durante i quali gli aspiranti genitori affidatari raccontano di loro, delle loro storie e vite e di come immaginano l’accoglienza.

Gli incontri con la famiglia affidataria

In questi incontri, si tratteggiano aspetti caratteriali e di funzionamento, si cerca di comprendere pregi e difetti, limiti e risorse.

Si tratta di delineare le caratteristiche di base, non c’è la pretesa di conoscere fino in fondo (del resto, chi può mai?), ma di avere un’idea quanto più possibile precisa di che tipo di progetto e di minore può essere accolto in una determinata famiglia.

Non c’è una valutazione in termini prestazionali, ma più secondo aspetti riflessivi e prognostici: come vivrebbe un bambino in questo contesto? Quale progetto sarebbe più “nelle corde” di questa famiglia?

L’importanza di non omettere niente

È capitato il caso di una famiglia nella quale la donna aveva omesso una parte della propria vicenda personale. Forse perché troppo difficile da raccontare. Inconsapevolmente, le è stato proposto l’abbinamento con un bambino di 8 anni che aveva un vissuto identico.

Inizialmente, la madre affidataria accettò l’abbinamento, forse in una sorta di identificazione, ma poi si riattivarono i traumi e la signora andò totalmente in crisi. Un frammento di storia omesso, un vissuto che era evidentemente profondo e che non era stato affrontato è tornato nelle vesti del bambino accolto.

Questa omissione in fase conoscitiva ha portato a un abbinamento sbagliato.

La storia del minore

Allo stesso modo, quando arrivano le segnalazioni per un progetto di affido, ci si trova di fronte a un minore con una storia e delle caratteristiche personali.

Inizialmente, ci sono indicazioni che vengono date da chi conosce il bambino e la sua situazione:

il fatto che un bambino debba stare entro un territorio specifico, aspetto che circoscrive la ricerca delle famiglie a quella determinata zona;

la necessità di un contesto in cui il bambino sia “unico”, oppure che abbia la possibilità di sperimentarsi con fratelli e o sorelle.

Ci sono poi le caratteristiche personali: per un bambino fisicamente molto attivo la convivenza risulterà faticosa, se abbinato a una famiglia che spera in un minore tranquillo, che passi la giornata a disegnare, per esempio.

Senza dimenticare le peculiarità, come le problematiche sanitarie, per le quali servono disponibilità specifiche.

Non è facile trovare l’incastro giusto ed è per questo che a volte si prolungano le attese.

Pensare sempre al bambino

In genere, si propende per la miglior soluzione possibile per il bambino, magari cercando di “forzare” gli aspetti organizzativi. In una segnalazione, si era trovata la famiglia giusta per il minore in termini di caratteristiche, però in un territorio distante dalla famiglia di origine. In quel caso, i genitori affidatari si erano fatti carico, non senza problemi, degli spostamenti per garantire al minore le visite protette con i parenti.

Situazioni come quella appena raccontata possono avere un effetto boomerang e far saltare gli affidi.

L’incastro giusto deve tenere insieme tutti gli equilibri ed essere il più lungimirante possibile. Senza dimenticare che l’affido è “mobile”, che ci sono variabili e questioni in continuo divenire. Tutte queste valutazioni richiedono molta attenzione e, purtroppo, non si è sempre infallibili.

Informazioni e richieste sull’affido familiare

Chiunque volesse approfondire la conoscenza dell’affido familiare e riflettere sulla propria disponibilità a intraprendere questo percorso, può partecipare agli incontri organizzati da Ai.Bi. Tutte le informazioni si trovano alla pagina dedicata del sito dell’Associazione!