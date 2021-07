Africa. Il Ghana riapre le porte all’adozione internazionale: Ai.Bi. autorizzata a depositare i primi dossier

Share Tweet Share Whatsapp Messenger

Dopo la moratoria di ben otto anni delle adozioni internazionali, il Paese africano ratificata la Convenzione dell’Aja del 1993 e autorizza alcuni enti – per l’Italia Ai.Bi. -ad operare . Già aperta la lista d’attesa per le adozioni in Ghana

Arrivano buone notizie dall’Africa : nel mese di aprile 2021, Ai.Bi. ha ottenuto dall’Autorità Centrale locale per le Adozioni – il Ministero di Genere, dell’Infanzia e della Protezione Sociale – l’autorizzazione per gestire procedure di adozione internazionale in Ghana.

Per Ai.Bi. si tratta di un “nuovo” avvio delle attività di adozione internazionale nel Paese africano. La Commissione per le Adozioni Internazionali aveva già autorizzato Amici dei Bambini ad operare in Ghana nel 2011, e nel 2013 l’Ente aveva portato a termine l’adozione del primo minore. Lo stesso anno le autorità locali avevano poi proclamato una moratoria di tutte le procedure di adozione, sia nazionali sia internazionali.

Negli ultimi anni il Ghana ha avviato un percorso importante per rafforzare il proprio sistema di protezione dei minori e fare in modo che la salvaguardia dei diritti di bambine e bambini in loco venisse sempre garantita. In particolare, nel settembre del 2016 il Paese ha ratificato la Convenzione de l’Aja n.33 del 29 maggio 1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. Meno di 4 mesi dopo, nel gennaio 2017, la Convenzione è entrata in vigore.

I requisiti per le adozioni in Ghana

Al momento, la normativa che regolamenta le adozioni in Ghana si compone del “Children’s Amendment Act” del 2016 e dell’ “Adoption Regulations” del 2018.

Per potere adottare in Ghana gli aspiranti genitori adottivi devono avere un’età compresa tra 25 e 50 anni. I minori in adozione appartengono solitamente alla fascia di età 0-6 anni. Il soggiorno previsto sul Paese per la coppia è di almeno 1 mese, che sarà da dedicare all’affiatamento col minore, al quale si dovranno aggiungere le tempistiche per presenziare all’udienza di adozione (si tratta di un iter giudiziario) e per l’espatrio.

Per quello che concerne gli adempimenti post adottivi, è necessario consegnare alle autorità locali una relazione ogni 6 mesi per i primi 2 anni dall’ingresso del minore in Italia; una relazione all’anno per i successivi 3 anni.

Ad oggi, Ai.Bi. che opera tramite la Fondazione appositamente costituita nel rispetto della normativa locale, è l’unica organizzazione italiana ad avere ottenuto il permesso per portare a termine procedure di adozione internazionale in Ghana e ha già destinato le prime tre coppie nel Paese Africano.

Ad oggi, Ai.Bi. che opera tramite la Fondazione appositamente costituita nel rispetto della normativa locale, è l’unica organizzazione italiana ad avere ottenuto il permesso per portare a termine procedure di adozione internazionale in Ghana e ha già destinato le prime tre coppie nel Paese Africano.

Ai.Bi. in Ghana, nel rispetto del principio di sussidiarietà, offrirà aiuti umanitari e protezione ai bambini in difficoltà, sviluppando progetti di cooperazione internazionale. In particolare, entro la fine di luglio partirà il progetto approvato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali con delibera del 13 gennaio 2021 denominato “HOME – GHana, COsta d’Avorio, Sierra Leone: un network per l’accoglienza e l’educazione di Minori vulnErabili”, intervento multi-country di cui Ai.Bi. coordinerà proprio le attività in Ghana. Amici dei Bambini, in linea con la strategia di de-istituzionalizzazione e di welfare del Paese, promuoverà il ritorno del minore nella famiglia di origine e la formazione delle famiglie in quanto caregiver primarie, aiutandole nella prevenzione e nella protezione dei minori da ogni forma di abuso.

Per chi volesse maggiori informazioni sull’Adozione Internazionale, in particolare per il Paese del Ghana, può consultare il sito internet di ai.bi. A questa pagina, oppure cliccare sul bottone sottostante

