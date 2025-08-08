Agosto impegnativo? La soluzione è il Temporary Shop solidale di Ai.Bi.

Tradizionale e irrinunciabile, come una partenza intelligente, torna il Temporary Shop solidale di Amici dei bambini. Per fare del bene, da ogni dove, con i prodotti di tante aziende italiane al top!
Diciamocelo, il mese di agosto può essere molto più impegnativo di quello che la narrazione popolare esige: weekend da “bollino rosso” o il temutissimo “bollino nero”; code snervanti solo per comprare una granita (che costa il doppio rispetto a quanto pagato dal nonno anziano, e navigato, che in riviera ci va a novembre); terribile odore di crema solare al cocco (al cocco!!!); tornelli pure per prendere una funivia, con più auto sul prato dell’alpeggio che al tramonto sul raccordo anulare…
Il sole? Scotta!
La pioggia? Bagna. Ma se non altro questo vale anche per il saggio nonno, a novembre.
Fai e fatti del bene con il Temporary Shop solidale
Ma niente paura: c’è un modo per sorridere di tutto questo! Non sono i saldi né il Palio di Siena, non le stelle cadenti né il vin brulè degli alpini.
La soluzione è molto più a portata di mano: il Temporary Shop solidale – Summer Edition di Ai.Bi. Amici dei Bambini.
Non serve fare nessuna coda: ovunque sei, on line, puoi sfogliare il sito con tutti i prodotti e trovare quello che fa per te. Le offerte minime sono imbattibili (anzi, dillo anche al nonno: che non aspetti novembre!).
Ma, soprattutto, puoi sostenere i progetti di cooperazione internazionale nei Paesi in cui Ai.Bi. opera; offrire sostegno e un alloggio sicuro a bambine e bambini accolti con le loro mamme nelle Comunità Mamma-Bambino in Italia; accompagnare verso l’autonomia gli adolescenti accolti negli alloggi e nelle comunità residenziali; offrire alle famiglie più fragili e vulnerabili l’accesso gratuito ai servizi per l’infanzia nei Centri Servizi per le Famiglie “I Pan di Zucchero”, presenti in varie città italiane.
Tutto questo, scegliendo tra i prodotti messi a disposizione dalle generose aziende amiche di Amici dei Bambini: belli, nuovi, di qualità, che spaziano dalla moda al design, dal make up agli articoli per la casa.
Perché fare del bene, in estate, rinfresca più che un ghiacciolo alla menta (o al cocco, se vuoi abbinarlo alla crema solare). E ti mette talmente in pace con il mondo, che potresti persino ringraziare per il ronzio di una zanzare alle 3 di notte!
Buona estate. Con il Temporary Shop Solidale ONLINE di Ai.Bi. Amici dei Bambini