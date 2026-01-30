Ultimi giorni per il Fuoritutto solidale di Ai.Bi.

Share Post Share Whatsapp Messenger

Occasioni firmate e consapevoli per sostenere le Comunità mamma-bambino di Amici dei Bambini

Domenica primo febbraio sarà l’ultimo giorno del “Fuoritutto” del Temporary Shop solidale di Ai.Bi. Amici dei Bambini.

Questo weekend, quindi, rappresenta un’occasione preziosa per chi desidera fare un dono consapevole, sostenendo allo stesso tempo un progetto di grande valore sociale.

Le ultime disponibilità permettono ancora di scegliere tra proposte ricercate e articoli firmati, ideali sia come regalo sia come investimento personale. Lo shop offre infatti una selezione eterogenea che spazia dalla moda alla casa, dalla cosmetica agli articoli per l’infanzia, tutti caratterizzati da standard elevati di qualità e da un forte impatto solidale.

I marchi prestigiosi del temporary shop

Tra i prodotti ancora disponibili figurano accessori di marchi prestigiosi, come foulard raffinati, borse e articoli di pelletteria, ma anche cosmetici e trattamenti beauty di brand internazionali, oggetti di design per la casa, complementi d’arredo, calzature, capispalla e accessori moda. Non mancano proposte dedicate ai più piccoli, come passeggini e articoli per bambini, oltre a tessili di pregio e occhiali da sole. Tutti i prodotti sono offerti con contributi minimi particolarmente vantaggiosi, rendendo ogni acquisto ancora più significativo.

Regali che regalano abbracci

L’intero ricavato è destinato a sostenere le attività di Amici dei Bambini, con un’attenzione speciale alle Comunità mamma-bambino: realtà che accolgono madri e figli in condizioni di fragilità, accompagnandoli in percorsi di tutela, crescita e autonomia.

Partecipare è semplice: attraverso la piattaforma online è possibile consultare il catalogo aggiornato, selezionare i prodotti desiderati e riceverli direttamente a domicilio. In questi ultimi giorni, ogni scelta può fare la differenza e contribuire concretamente a dare continuità all’impegno quotidiano di Ai.Bi. a fianco delle famiglie più vulnerabili.

Informazioni

Scopri i prodotti QUI.