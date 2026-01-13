Temporary Shop solidale di Ai.Bi. Fuoritutto!

Occasioni di qualità e grandi firme per sostenere le Comunità mamma-bambino di Amici dei Bambini
Il Temporary Shop solidale di Ai.Bi. prosegue: sono questi gli ultimi giorni per trovare occasioni e al tempo stesso sostenere le comunità mamma bambino di Amici dei Bambini.
Il BELLO che fa BENE
L’iniziativa solidale online di Ai.Bi. entra ora nella sua fase conclusiva: dopo il successo registrato nel periodo natalizio – a seguito dell’evento di dicembre de Il BELLO che fa BENE al Circolo filologico milanese – sono ancora disponibili alcuni prodotti del catalogo. A fronte di una donazione, è un’opportunità da non farsi scappare quella di fare propri prodotti e regali a cifre vantaggiose e, contemporaneamente, trasformare questa azione in un gesto concreto di solidarietà.
Regali esclusivi e solidali
Tra le disponibilità residue, vogliamo segnalare articoli e accessori di grandi firme che rappresentano occasioni uniche per chi ricerca qualità e stile. In particolare potrete trovare foulard di Ferragamo, icone di eleganza senza tempo, guanti, borse di alta gamma e piccola pelletteria; articoli di cosmetica – per esempio creme e articoli di make up del gruppo Shiseido -, oggetti e prodotti per la casa Alessi, un tavolino design di Minotti. E ancora passeggini e articoli per bambini, calzature Papousse, alcuni capispalla e accessori moda, accappatoi Frette e occhiali da sole Vanni. Tutti gli articoli sono proposti a fronte di donazioni minime ulteriormente agevolate, rendendo il valore dell’acquisto ancora più significativo in vista di un regalo o di un investimento personale.
Scegliere un prodotto dallo shop online non significa solo aggiudicarsi un prodotto di qualità: l’intero ricavato delle vendite è destinato direttamente ai progetti di Amici dei Bambini. Nello specifico, i fondi raccolti in questa fase saranno dedicati alle Comunità mamma-bambino, strutture di accoglienza che offrono protezione e percorsi di autonomia a nuclei familiari in situazione di fragilità.
Accedere allo shop è semplice e immediato. Attraverso la nostra piattaforma digitale è possibile visionare la gallery aggiornata dei prodotti rimasti, suddivisi per categoria, completare l’acquisto in pochi passaggi e ricevere l’articolo direttamente a casa. Ogni contributo, anche attraverso l’acquisto degli ultimi pezzi disponibili, è fondamentale per dare continuità al nostro lavoro quotidiano a fianco dei più vulnerabili.
Scopri i prodotti QUI.