Regali di Natale: è arrivato il Temporary Shop solidale

Anche quest’anno Ai.Bi. Amici dei Bambini lancia il suo temporary shop solidale online, per coniugare la voglia di fare (o farsi) un regalo con il sostegno ai bambini abbandonati e le famigli in difficoltà

È proprio arrivato quel momento dell’anno: è online il Temporary Shop solidale di Ai.Bi. Amici dei bambini, che ancora una volta rinnova l’appuntamento con la solidarietà. Nell’ambito delle iniziative natalizie de Il Bello che fa Bene®, è stata inaugurata la versione 2025 del Temporary Shop: il tradizionale momento per le offerte con finalità benefica, che coniuga il desiderio e la voglia di fare un regalo di Natale con il sostegno ai progetti di accoglienza della fondazione.

A ciascuno il suo regalo

Il Temporary Shop di Ai.Bi. è ospitato su una piattaforma online dedicata, garantendo accessibilità e semplicità d’acquisto. I proventi saranno destinati a finanziare le Comunità di familiari di Ai.Bi. in Italia, che offrono accoglienza ad adolescenti e mamme sole con i loro figli.

La formula è ormai consolidata: le aziende amiche di Ai.Bi. – molte delle quali abbiamo già conosciuto in occasione della serata di Gala al Circolo filologico milanese – donano prodotti che vengono proposti sul temporary a fronte di una donazione minima. Questo meccanismo permette agli utenti di ottenere articoli di marchi prestigiosi, contribuendo contestualmente a sostenere una causa di altissimo valore: ogni acquisto effettuato sostiene direttamente il diritto di ogni bambino a vivere e crescere in un contesto familiare.

Grazie a tante aziende amiche

Il catalogo del Temporary Shop, che si può scorrere facilmente per aree tematiche e merceologiche, offre una selezione di articoli donati dai brand partner: dalla moda e cosmetica all’arredamento, dai prodotti alimentari di qualità agli oggetti per il tempo libero e i giocattoli.

Meglio affrettarsi per scegliere i propri regali e non rischiare di lasciarsi sfuggire quell’occasione che, magari, si stava aspettando da tanto tempo…

L’iniziativa è resa possibile dalla generosità di numerosi partner che hanno messo a disposizione i loro prodotti.

Ai.Bi. esprime un sentito ringraziamento a tutte le aziende che hanno scelto di restare anche quest’anno al suo fianco, donando prodotti che si possono trovare, oggi, sul temporary, o che sono stati tra i protagonisti della serata de Il Bello che fa Bene.

Grazie, dunque, a Alessi, Anna Viero, Baldan Group, Best Western, Cantine Settesoli – Mandrarossa, Camomilla, Consorzio Brunello di Montalcino, Consorzio Prosciutto di San Daniele, Dadini, Fay, Frette, Gallo, Guardini, Hogan, KIKO MILANO, KINTUHNDMADE, Longo Speciality, Magis Design, Mandelli, Tucano Urbano, E. Marinella, Max Mara, Merola Gloves, Minotti, Momo Design, Montbel, Nonino, Papusse, Peg Perego, Piquadro, Porro SPA, Ricci Curbastro, Riso Pozzi, Rubelli, Salvatore Ferragamo Italia SpA, La Gazzetta dello Sport, Shiseido, Take Mi Home, Vitale Barberis Canonico, Guido Harari, Yoonik, Class Edition. Scopri il Temporary Shop