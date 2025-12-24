Quel regalo che sarà per sempre

Share Post Share Whatsapp Messenger

Non si scarta come un pacchetto, ma è il dono più atteso da tutte le bambine e i bambini abbandonati: l’amore di una famiglia! Buon Natale, per una speranza che non si spenga mai

Buon Natale!

A tutti e con tutto il cuore! E con la curiosità di una domanda che, ogni Natale, risuona immancabilmente nella testa di tutti noi: che regalo troverò quest’anno sotto l’albero?

I bambini, si sa, questa domanda se la fanno già mesi prima e la trasformano in una letterina per Babbo Natale, elencando quello che vorrebbero ricevere. I ragazzi più grandi magari la letterina non la scrivono, ma non per questo il loro desiderio di scartare i pacchi che trovano la mattina di Natale è meno forte.

Ma questa domanda, seppur “rovesciata”, se la sono posta anche i genitori, pensando a cosa poter regalare ai figli, e come loro anche i nonni, sempre protesi a rendere felici i nipoti.

È così che, giorno dopo giorno è montato, nel cuore e nella testa, quel bellissimo tempo dell’attesa che trova il suo compimento proprio oggi, nella sospirata alba del giorno di Natale, quando finalmente si scartano i regali, fatti e ricevuti.

È questa la magia del Natale!

Ma se il 25 dicembre è per tutti noi il giorno in cui l’attesa del regalo finisce, per milioni di altri bambini e ragazzi, purtroppo, non è così. Perché il loro desiderio più grande, ripetuto ogni momento dell’anno, è quello di poter un giorno chiamare per nome una mamma e un papà, e tornare finalmente a essere figli.

E per il compimento di questo sogno non c’è una data fissata sul calendario

A volte l’attesa pare non finire mai. Eppure, tutti quei bambini e quei ragazzi non smettono mai di sperare. Perché sanno che, quando arriverà, quel regalo sarà per sempre.

In questo giorno di Natale, allora, proviamo a dare una risposta all’instancabile domanda dei bambini e dei ragazzi abbandonati: “Potrò scartare anch’io il regalo più bello, nel giorno più felice dell’anno?”

In questo Natale regaliamo l’amore di una famiglia. Per tutti.

Marco Griffini

Presidente di Ai.Bi. Amici dei Bambini Dona per il Fondo Accoglienza Bambini Abbandonati