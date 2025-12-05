Il grande grazie di Ai.Bi. Amici dei Bambini per la serata de Il BELLO che fa BENE

Share Post Share Whatsapp Messenger

Tanti amici, aziende, sponsor e collaboratori hanno dato vita a un eccezionale charity event, per festeggiare il Natale e raccogliere fondi in favore di bambine e bambini vittime di abbandono. Una grande festa di cuore, valore e solidarietà

Grazie!

Non si può che iniziare da questa parola per raccontare la serata del charity event “; il fotografo Marco Mignani” di Ai.Bi. Amici dei bambini, che si è svolta giovedì 4 dicembre al Circolo Filologico Milanese.

Una serata ricca di arte, musica, divertimento amicizia e, soprattutto, la condivisione di valori veri che sono la base indispensabile per costruire tutto ciò verrà, sempre in favore delle bambine e dei bambini vittime di abbandono!

Un susseguirsi di interventi e di entusiasmo

Il Faris Talk delle 17.30 ha dato idealmente il via all’evento, con la presentazione del nuovo progetto e del network de Il BELLO che fa BENE, e la straordinaria partecipazione di Cinzia di Stasio, direttrice dell’Istituto Italiano Donazione che ha ricordato a tutti i presenti il valore e la bellezza del dono. Con lei, si sono alternati sul palco Sara, di Esther Burton, che ha coordinato tutta la realizzazione dell’evento; Simona Volpe, di Consumago e ideatrice del progetto Sprint, che ha dato un supporto fondamentale alla comunicazione dell’’evento insieme a Emanuela Dona; Sebastiano Giordani. CEO e Co-founder di Yoonik, agenzia che ha fatto dono delle 24 illustrazioni esposte durante la cena e proposte poi all’asta benefica. Con lui, il grazie va agli artisti che hanno donato il loro talento: Alan Zeni, Beppe Conti, Bianca Bou, Carolina Zuniga, Charlotte Le Bleu, Chiara Boz, Chiara Lanzieri, Chiaralascura, Elisa Puglielli, Fernando Cobelo, Gianluca Costantini, Gio Alberti, Giovanni Gastaldi, Giulia Rosa, Gra.phichette, Ilaria Urbinati, Katia Boarino, Lucille Ninvaggi, Marianna Tomaselli, Naomi Vona, Tostoini, Roby il Pettirosso, Silvia Bairo e Stella Bellingeri.

Un grande grazie anche al fotografo Marco Mignani che ha fatto dono della nuova immagine per Il Bello che fa Bene.

Musica, cibo e solidarietà

La serata è proseguita tra chiacchiere, l’ottimo buffet con, tra gli altri, i prodotti offerti da Amadori, Cantine Settesoli, Ferrarelle, Ferrari F.lli Lunelli, Galbani, Levoni, Gas Più e Amazon, l’intrattenimento musicale del Sara Giovannini 4et” e gli incredibili dolci offerti dai cuochi e pasticceri della Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria. Il tutto condotto con la solita verve da Sabrina Ganzer e dal presidente di Ai.Bi. Amici dei Bambini, Marco Griffini.

Commovente la testimonianza della storia di accoglienza raccontata da Artem Di Toro.

Momento clou della serata è stata sicuramente l’asta benefica, condotta dallo straordinario duo composto da Massimiliano Dona e Vittorio Pettinato. Tra i tanti oggetti di valore, offerte da aziende amiche, una doverosa citazione per le foto del fotografo Guido Harari, presente alla serata, e per la sedia con le firme di attori e registi dell’ultima edizione del Festival di Venezia, offerta da Montbel, rappresentata dall’amico di lungo corso di Ai.Bi e Sales Director dell’azienda, Lucio Ravedoni.

I premi “amico dei bambini”

Proprio Lucio è stato uno dei premiati con il premio “Amico dei bambini”, insieme a Marco Calosci, Communication & Corporate Responsibility Supervisor di Novomatic, Zaimi Ahcene, socio titolare di Saxophone Tutto Spettacoli; e tutto il network di E20BERIGHT, che ormai, con il suo entusiasmo e il suo cuore è davvero parte integrante de Il Bello che fa Bene. Con Esther Burton, anche Graphic Point e il team Barzaghi al completo, Proartstudio, con Ignazio Faustinelli e i suoi ragazzi, Rodolfo Bolciaghi e Aldo Autolitano per la parte tecnica, Colordielle, con Gianfranco Benedetti e il suo team; Davide Giovagnoli e Cinzia Giardino, i “nostri” architetti; Francesca Bavai e Valeria Sabadini, per le grafiche; Davide Perego, Mattia Sali e Riccardo Albani, scenografi; Milo e Davide di Around Gallery per le fotografie e i video.

Ricordiamo, infine, che l’evento ha avuto il patrocinio del Comune di Milano, Città Metropolitana Milano e Istituto Italiano Donazione.

Un grande grazie anche a tutte le aziende amiche che hanno donato loro prodotti per l’asta e lo shop di beneficienza: Alessi, Anna Viero, Baldan Group, Best Western, Cantine Settesoli – Mandrarossa, Camomilla, Consorzio Brunello di Montalcino, Consorzio Prosciutto di San Daniele, Dadini, Fay, Frette, Gallo, Guardini, Hogan, KIKO MILANO, KINTUHNDMADE, Longo Speciality, Magis Design, Mandelli, Tucano Urbano, E. Marinella, Max Mara, Merola Gloves, Minotti, Momo Design, Montbel, Nonino, Papusse, Peg Perego, Piquadro, Porro SPA, Ricci Curbastro, Riso Pozzi, Rubelli, Salvatore Ferragamo Italia SpA, La Gazzetta dello Sport, Shiseido, Take Mi Home, Vitale Barberis Canonico, Guido Harari, Yoonik, Class Edition

A presto

Impossibile, in un solo articolo, ringraziare tutti i presenti per la loro calorosa partecipazione e l’affetto dimostrato.

Ci sarà tempo per tirare le somme di quanto raccolto e per rendicontare, a tutti, i frutti che queste risorse produrranno per le mamme sole, con i loro bambini; le bambine, i bambini e gli adolescenti soli e in difficoltà.

Un solo giorno è passato dall’evento, ma già nella mente e nel cuore di tutti noi si affacciano nuove idee e nuova voglia di progettare il Bello che fa Bene dell’anno prossimo. Per il momento, iniziate a segnare in agenda la data dell’1 dicembre. Che non si sa mai. Stay tuned…