Temporary Shop solidale: è sempre il giorno giusto per fare del bene

Che sia prima, durante o dopo il Natale, ogni momento è perfetto per scegliere un prodotto di qualità sul Temporary Shop di Ai.Bi. e fare una donazione in favore delle bambine e dei bambini vittime di abbandono

“Ma come? Il Natale è appena passato e tornate a parlarmi di Temporary Shop?”

Sappiamo che qualcuno, vedendo questa news, ha pensato così. Potevamo aspettarcelo e, infatti, abbiamo la risposta pronta: certamente sì! È una buona cosa, anche oggi, parlare del Temporary Shop solidale online di Ai.Bi. Amici dei Bambini. Per tanti, diversi motivi.

A fare del bene non si sbaglia mai

Il primo è che se è vero che Natale è alle spalle, la sua scia di feste, incontri e allegria rimane nell’aria ad accompagnarci almeno fino all’Epifania.

Un secondo motivo è dare un’occasione a tutti coloro che a Natale hanno ricevuto una mancia, magari da parte dei nonni o di qualche parente che non aveva le idee chiare per scegliere qualcosa di più personale.

Il terzo, è che in molti avranno ricevuto, proprio a Natale, un regalo che non piace. Dunque, quale migliore occasione del Temporary Shop per rifarsi immediatamente con un “regalo di consolazione”? Oppure, se siete quelli che il regalo “sbagliato” l’hanno fatto, avete subito l’occasione di rimediare scegliendo qualcosa che sicuramente colpisce nel segno: perché si fa sempre la cosa giusta quando si regala una buona azione!

Tante occasioni per tutti i gusti

Dunque, semplificando, ogni momento è buono per cogliere le occasioni proposte dal Temporary Shop solidale, pieno di splendidi prodotti, offerti dalle aziende amiche di Ai.Bi., che non solo sono pronti a diventare vostri in cambio di una donazione minima, ma sono soprattutto il mezzo con il quale poter sostenere il diritto di ogni bambino a vivere e crescere in un contesto familiare.

Come ormai si sa, infatti, tutti i proventi del Temporary Shop solidale sono destinati a i progetti di Amici dei Bambini in Italia, con l’accoglienza all’interno delle comunità familiari delle mamme in difficoltà con i loro bambini e degli adolescenti fuori famiglia; con il supporto educativo, scolastico e psicologico per costruire percorsi di autonomia e con l’affido familiare.

Moda, cosmetica, arredamento, oggetti di design e per il tempo libero, prodotti di make up… il catalogo del Temporary Shop è ampio e pronto a soddisfare chiunque sia in cerca di un’occasione da non lasciarsi sfuggire. Che sia per se stesso, per far felice qualcun altro o, semplicemente, per scegliere ancora una volta la strada del “bello” per fare del “bene”. Per fare questo, è sempre il giorno giusto, anche all’indomani del Natale.