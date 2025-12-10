Il Villaggio di Natale di Deba Design apre le porte alla solidarietà

Bancarelle, spettacoli e testimonianze dirette per sensibilizzare sul tema dell’affido. L’appuntamento è per sabato 13 dicembre a Meda
Ai.Bi. Amici dei Bambini e Deba Design uniscono le forze per promuovere una cultura dell’accoglienza affidataria.
Il villaggio di Natale
Sabato 13 dicembre, l’organizzazione sarà presente al Villaggio di Natale organizzato da Deba Design, marchio di Formanova srl di Meda, realtà familiare da sempre attenta al benessere dei bambini e sensibile al tema dell’affido. Dalle 10.00 alle 17.00, il Villaggio aprirà al pubblico con bancarelle a tema, uno spettacolo di magia, la possibilità di visitare lo showroom aziendale e molte altre attività pensate per coinvolgere grandi e piccoli.
La testimonianza
Durante la giornata sarà presente anche una famiglia affidataria di Ai.Bi. Amici dei Bambini, pronta a condividere la propria esperienza e a fornire informazioni utili a chi desidera avvicinarsi al mondo dell’affido. Un’occasione speciale per conoscere da vicino una realtà che ogni giorno si impegna a costruire futuro e opportunità per tanti bambini.
Informazioni
L’appuntamento è a Meda (MB), in via Cialdini 205, presso lo showroom Deba Design.
Informazioni e richieste sull’affido familiare
Chiunque volesse approfondire la conoscenza dell’affido familiare e riflettere sulla propria disponibilità a intraprendere questo percorso, può partecipare agli incontri organizzati da Amici dei Bambini
Tutte le informazioni si trovano alla pagina dedicata del sito.