Appuntamento milanese, il 29 novembre, per un pomeriggio di solidarietà, musica, regali e la presentazione del libro “Le avventure di Tata Veronica”. A favore dei progetti di Amici dei Bambini
Con l’avvicinarsi del Natale, fioccano le iniziative per festeggiare. Con amici, colleghi, compagni… o anche solo insieme a tante altre persone in nome di una buona causa.
È questo il caso di “Regali che scaldano il cuore”, un pomeriggio e una serata di solidarietà a sostegno dei progetti di Ai.Bi. Amici dei Bambini: organizzati per sabato 29 novembre a partire dalle ore 16 al Bar Colonna (via Colonna 52, MM De Angeli), a Milano.
Durante il pomeriggio si alterneranno un mercatino solidale, la presentazione di un libro, un aperitivo in musica con l’estrazione di premi della lotteria.
Guardare il mondo con occhi nuovi
Ne abbiamo parlato con Veronica Tropea, ideatrice dell’evento e autrice del libro “Le avventure di Tata Veronica” che sarà presentato nel corso della giornata.
“È una raccolta di storie che profumano di infanzia, fantasia e amore autentico – dice Veronica che ha ideato questo personaggio e che da 20 anni svolge la professione di tata e di assistente familiare per neonati e bambini – : Tata Veronica, con i suoi capelli rossi e il cuore pieno di meraviglia, accompagna Adele, Sofia, Aurora e Ludovico in un mondo dove ogni giorno è un’occasione per imparare qualcosa di prezioso. Dalle paure da superare alle differenze da accogliere, dai sogni da inseguire alle emozioni da comprendere, ogni racconto diventa un viaggio tra magia e realtà, in cui anche un semplice gioco può trasformarsi in una lezione di vita”.
Il libro, ricco di illustrazioni, invita grandi e piccoli a guardare il mondo con occhi nuovi, come ribadisce l’autrice: quelli dell’empatia, della curiosità e della bellezza interiore.
“Un libro che scalda il cuore, perfetto da leggere insieme prima della buonanotte o nei momenti speciali in famiglia – aggiunge – perché, come insegna Tata Veronica, ogni bambino porta dentro di sé una piccola scintilla di magia”.
Insieme per fare del bene
Il pomeriggio, come detto, sarà caratterizzato anche da un mercatino dove, in vista del Natale, saranno presenti molti articoli artigianali o fatti a mano – centrotavola natalizi, alberelli, etc – così come idee regalo per tutti, dai giocattoli alle agende, dai taglieri e tazze natalizie ai prodotti di bellezza.
Infine, chi si procurerà i biglietti della lotteria e sarà fortunato, potrà ambire a ben 10 premi, tra cui un tablet, una fotocamera digitale, buoni beauty, prodotti per la casa, vini.
Quindi dalle 19, aperitivo con cocktail, buffet e musica a cura di Ale &Gaia.
Appuntamento, dunque, con “Regali che scaldano il cuore”, per sabato 29 novembre al Bar Colonna, via Colonna 52, Milano