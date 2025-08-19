L’estate non è ancora finita: anche a settembre c’è il Temporary Shop solidale Il Bello che Fa Bene

Moda, accessori e design per chi sceglie vacanze last minute e vuole trasformare ogni acquisto in speranza
L’estate non è ancora finita e per molte famiglie il vero momento del relax inizia a settembre, lontano dal caos di agosto e con il piacere di godersi spiagge più tranquille. Per chi sta preparando le valigie ora, magari per una vacanza last minute, e non vuole farsi trovare impreparato, torna il tradizionale appuntamento con la Summer Edition del Temporary Shop solidale “Il Bello che Fa Bene” di Ai.Bi. Amici dei Bambini.
Il Bello che Fa Bene
Un’iniziativa che unisce bellezza e solidarietà: abiti, accessori, cosmetici, articoli per la casa e prodotti di design donati da aziende amiche vengono messi a disposizione di chiunque voglia fare un acquisto responsabile. Non si tratta di semplice shopping, ma di un gesto che trasforma eccedenze di magazzino in opportunità concrete per sostenere progetti di accoglienza e inclusione.
Ogni prodotto, nuovo e di qualità, può essere ricevuto direttamente a casa con una donazione minima. Il ricavato va interamente a sostegno delle attività di Ai.Bi.: dai progetti di cooperazione internazionale alle comunità mamma-bambino in Italia, dagli alloggi per adolescenti che si avviano all’autonomia fino ai Centri Servizi per le Famiglie “I Pan di Zucchero”, che offrono supporto gratuito ai nuclei più fragili.
Così, un gesto semplice come un acquisto estivo diventa un atto di speranza e di vicinanza concreta a chi vive situazioni di difficoltà. Il “Bello che Fa Bene – Summer Edition” non è solo un temporary shop online, ma un modo per dare nuova vita a oggetti e risorse, trasformandoli in occasioni di futuro per tanti bambini e famiglie.
Perché la bellezza, quando incontra la solidarietà, diventa davvero capace di cambiare il mondo.