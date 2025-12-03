Il BELLo che fa BENE. Cantine Settesoli e Sara Giovannini 4et alla serata

L’evento di giovedì 4 dicembre presso il Circolo Filologico Milanese si avvarrà della partecipazione della cooperativa vitivinicola siciliana Cantine Settersoli oltre all’accompagnamento musicale del gruppo Jazz Sara Giovannini 4et
Tra i molti partner dell’iniziativa, abbiamo incontrato Cantine Settesoli e le musiciste del Sara Giovannini 4et, due contributi distintivi che renderanno ancora più piacevole la serata.
Cantine Settesoli
A fianco di Ai.Bi. da tempo c’è Cantine Settesoli, cooperativa vitivinicola siciliana che rinnova il suo impegno come partner tecnico della cena, una collaborazione che prosegue stabilmente da anni. Roberta Urso, Responsabile Comunicazione e PR, ha evidenziato la coerenza tra la missione dell’azienda e il sostegno ad Ai.Bi. “La nostra cooperativa opera da sempre in un’ottica di sostenibilità socio-economica, oltre che ambientale – ha detto – Siamo vicini a temi sociali e a favore di diverse realtà, a livello locale e nazionale. Essere partner di Ai.Bi. in un evento di questo tipo è un modo per amplificare l’impatto della nostra vocazione alla solidarietà e di attenzione ai più fragili”
Per la Charity Dinner, Cantine Settesoli metterà a disposizione una selezione di vini in abbinamento al menù, in particolare due vitigni autoctoni, un bianco e un rosso, rappresentativi del territorio D.O.C. di Menfi. Inoltre, l’azienda donerà una Magnum che contribuirà alla raccolta fondi destinata ai progetti di Ai.Bi. a favore di minori e famiglie fragili accolte nelle Comunità mamma-bambino.
Roberta Urso ha sottolineato la specificità del territorio siciliano a favore della qualità dei vini donati a Ai.BI.: “L’attitudine a produrre vini di qualità è storicamente identitaria per la nostra area. La tipicità del territorio, caratterizzato da cinque tipi di suolo – lago, fiume, mare, monti, pianura e collina – ci permette di offrire prodotti che sono l’espressione autentica di un terroir unico, messo al servizio di una causa importante.”
Sara Giovannini 4et
Dai piaceri del vino a quelli della musica. Il Sara Giovannini 4et è la formazione jazz lounge interamente al femminile che curerà l’intrattenimento musicale durante l’evento. Il repertorio spazia dai classici della tradizione jazzistica e bossa nova a brani italiani riarrangiati (tra cui Mina, Umberto Bindi e Sergio Cammariere), offrendo un sottofondo elegante e ricercato.
Le musiciste – Sara Giovannini (voce), Rosarita Crisafi (sassofoni, flauto traverso), Sara Collodel (chitarra) e Maria Torelli (contrabbasso) – offriranno un breve concerto, testimoniando come l’arte possa essere strumento di sostegno attivo a cause sociali. La scaletta includerà brani noti come There Will Never Be Another You, The Girl From Ipanema e classici natalizi in chiave jazz – tra cui Have Yourself a Merry Little Christmas e Santa Claus Is Coming to Town – garantendo un’atmosfera sofisticata per tutti gli ospiti.
Il sostegno di Cantine Settesoli e la partecipazione del Sara Giovannini Quartet sono alcuni esempi di come l’impegno di aziende e professionisti possa trasformarsi in un contributo tangibile per l’associazione e i bambini beneficiari di tutti gli interventi.
Per partecipare vai sulla pagina dedicata.